Embajador de EU felicita a Sheinbaum tras semanas de tensiones diplomáticas

La relación entre México y Estados Unidos sumó un gesto de distensión con la felicitación que el embajador estadounidense Ronald Johnson dirigió a la presidenta Claudia Sheinbaum por su cumpleaños, después de varias semanas marcadas por diferencias públicas sobre seguridad, soberanía y cooperación bilateral.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el diplomático reconoció el trabajo de la mandataria y destacó el contacto que ha mantenido con ella desde su llegada al país.

"He podido constatar de primera mano su compromiso con servir al pueblo de México y fortalecer la cooperación entre nuestros países", escribió Johnson.

El embajador expresó además su disposición para seguir colaborando con el gobierno mexicano y fortalecer la relación entre ambas naciones en áreas como comercio, migración, seguridad y desarrollo económico.

¿Qué diferencias marcaron la relación entre México y Estados Unidos?

La felicitación adquiere relevancia por el contexto en el que ocurre. Durante las últimas semanas, Sheinbaum y Johnson intercambiaron posiciones encontradas sobre diversos asuntos de la agenda bilateral.

Uno de los momentos de mayor tensión surgió después de declaraciones del embajador relacionadas con investigaciones estadounidenses contra funcionarios mexicanos y presuntos vínculos con organizaciones criminales. La presidenta respondió que los representantes diplomáticos deben respetar los asuntos internos del país y evitar posturas que puedan interpretarse como injerencia.

Las diferencias también aparecieron en el debate sobre la estrategia contra el narcotráfico. Johnson ha defendido una cooperación más intensa entre ambos gobiernos para enfrentar a los cárteles, mientras Sheinbaum ha insistido en que cualquier colaboración debe desarrollarse bajo principios de respeto mutuo y soberanía nacional.

Feliz cumpleaños, presidenta @Claudiashein. He podido constatar de primera mano su compromiso con servir al pueblo de México y fortalecer la cooperación entre nuestros países. Espero seguir trabajando juntos en beneficio de nuestras naciones. Que Dios la bendiga en el año que... pic.twitter.com/wsXddhhYTy — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 24, 2026

Disposición para fortalecer la cooperación bilateral

Otro episodio de fricción se produjo tras la polémica por operaciones de seguridad vinculadas a agencias estadounidenses en territorio mexicano. El gobierno federal solicitó información y explicaciones sobre la participación de personal extranjero, mientras la presidenta reiteró que la coordinación bilateral no puede vulnerar la independencia de las instituciones mexicanas.

Pese a esos desencuentros, el mensaje difundido por Johnson mostró una disposición a mantener abiertos los canales de diálogo entre Washington y Palacio Nacional en un momento clave para la relación bilateral.

El embajador concluyó su felicitación con un mensaje de buenos deseos para la presidenta mexicana en el año que inicia de vida, un gesto que contrasta con las diferencias que ambos han exhibido públicamente durante los últimos meses.