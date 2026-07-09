¿Usas el Cablebús? RTP ofrecerá transporte gratuito durante el mantenimiento

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindará servicio gratuito para apoyar a los usuarios durante la revisión anual de las tres líneas del Cablebús de la Ciudad de México, cuyos trabajos de mantenimiento se desarrollarán de manera escalonada entre el 13 de julio y el 23 de agosto.

Cierre escalonado y sustitución del servicio en las líneas del Cablebús

El primer cierre corresponderá a la Línea 3, que conecta Los Pinos/Constituyentes con Vasco de Quiroga. La revisión se realizará del 13 al 26 de julio, periodo en el que el servicio será sustituido por unidades de RTP para garantizar la movilidad de los pasajeros.

Posteriormente, del 27 de julio al 9 de agosto, las labores se trasladarán a la Línea 2, que opera entre Constitución de 1917 y Santa Marta. Los trabajos se efectuarán en dos etapas: del 27 de julio al 2 de agosto en el tramo Xalpa-Santa Marta y del 3 al 9 de agosto entre Constitución de 1917 y Xalpa.

Finalmente, la revisión anual llegará a la Línea 1, que comunica Indios Verdes con Cuautepec y Tlalpexco. El mantenimiento está programado del 10 al 23 de agosto, también con apoyo gratuito de unidades RTP para cubrir el recorrido mientras permanezca suspendido el servicio por teleférico.

Objetivo y recomendaciones del Gobierno de la Ciudad de México

El Gobierno de la Ciudad de México informó que estas revisiones forman parte del programa anual de mantenimiento preventivo del sistema, con el objetivo de conservar en condiciones óptimas la infraestructura, los equipos electromecánicos y los sistemas de seguridad del Cablebús, por lo que pidió a los usuarios a prever sus tiempos de traslado durante las fechas programadas.