Salgado Macedonio no podrá ser candidato al gobierno de Guerrero: Citlalli Hernández

La presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, advirtió que, aunque el senador Félix Salgado Macedonio se haya registrado al proceso para la selección del coordinador de la Defensa de la Transformación en Guerrero, se aplicará la regla del antinepotismo, que está en los estatutos morenistas.

Aplicación de la regla antinepotismo en Morena

Explicó que tampoco se aceptará la mala jugada de que algún militante se registre por otro partido solo para contender contras reglas y por ello ya se dialoga con los partidos aliados.

"Le tenemos todo el aprecio y el cariño a Félix, que tiene una larga trayectoria de lucha en Guerrero de mucho rato, pero hay un requisito, y los requisitos la Comisión de Elecciones tiene que cuidarlos. No puede haber excepciones porque necesitamos garantizar certeza a todos los aspirantes", dijo en entrevista.

Diálogo y unidad en el proceso electoral

Ante las versiones de que el senador con licencia ya se habría registrado en línea, dijo que, en este caso específico, que además está en el ojo nacional, se buscará el diálogo y llamó a mantener la unidad.

"Algunos esperan que Félix se enoje o que nosotros rompamos nuestras reglas, adelanto que eso no va a pasar", sentenció la funcionaria morenista.

El senador Salgado Macedonio insiste en ser incluido en las encuestas. Foto: archivo. ❮ ❯

Hernández descartó que exista una ruptura con el padre de la gobernadora Evelyn Salgado y dijo que el diálogo se mantiene abierto. "Nos vamos a poner de acuerdo mediante el diálogo; si al final él decide registrarse, será respetando nuestras reglas. Y si no, tampoco nos adelantemos", insistió.

La presidenta de la Comisión de Elecciones anticipó que todos los militantes de Morena tienen la oportunidad de registrarse, pero es atribución de la Comisión Nacional cotejar los requisitos y por ello Salgado Macedonio estaría imposibilitado a participar, porque incumple con la regla de que no debe haber nepotismo.

En mayo de 2025 se reformaron los estatutos de Morena para establecer la prohibición del nepotismo en los cargos de elección popular. Y aunque en la Constitución esta disposición operará hasta 2030, en el partido se aplicará a este proceso electoral.