¿Sancionarán a Itzel Bouchan Giles? Esto dice el Metro sobre la sesión de fotos que causó polémica

La polémica por la sesión de fotografías de Itzel Bouchan Giles dentro de instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro abrió una nueva pregunta: ¿qué consecuencias podría tener la trabajadora por realizar este tipo de contenido al interior de zonas operativas?

Luego de que las imágenes se viralizaran en redes sociales, el Metro de la Ciudad de México informó que la persona que aparece en las fotografías sí es trabajadora del organismo, pero señaló que toda actividad dentro de sus instalaciones debe apegarse a la normatividad y procedimientos internos.

El organismo indicó que realizará las acciones administrativas correspondientes y que, en caso de determinarse alguna responsabilidad, se aplicarán las sanciones que procedan. Hasta el momento, no se ha informado qué medida específica podría recibir la trabajadora.

Buena tarde. Respecto a las publicaciones difundidas en redes sociales, se informa que la persona que aparece en las imágenes es trabajadora del Sistema de Transporte Colectivo.



No obstante, toda actividad al interior de las instalaciones del Metro debe apegarse a la... — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 10, 2026

¿Está permitido tomar fotografías dentro del Metro?

El STC cuenta con procedimientos para autorizar grabaciones, filmaciones y tomas fotográficas dentro de sus instalaciones. Para realizar este tipo de actividades se requiere una autorización previa, especialmente cuando existe una finalidad de difusión o comercial.

Los permisos contemplan que las personas interesadas deben especificar el objetivo del material, fecha, horario, espacio solicitado y características de la producción, entre otros datos.

¿Qué sanciones podría recibir?

Al tratarse de una trabajadora del STC, la posible consecuencia no dependería únicamente de las reglas para usuarios, sino también de las normas laborales e internas aplicables al personal del organismo.

Entre las medidas que podrían analizarse, dependiendo de la investigación, se encuentran:

Amonestaciones administrativas.

Medidas disciplinarias internas.

Sanciones laborales establecidas en las condiciones de trabajo del organismo, en caso de que se determine una falta.

Sin embargo, hasta ahora el Metro no ha informado la sanción definitiva contra Bouchan Giles.