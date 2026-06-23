¿Qué organizaciones podrían quedarse sin registro como partido? El INE detectó estas irregularidades

En las vísperas de que se den a conocer qué organizaciones alcanzarán sus registros como partidos políticos, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó proponer sanciones contra tres de ellas, por irregularidades en sus procesos de afiliación.

Sanciones y posibles consecuencias para partidos políticos

Los proyectos deberán ser aprobados por el consejo general este jueves e impactarán en los procesos de revisión de los requisitos, por lo que podrían dejar a algunas de estas agrupaciones sin el registro.

En este caso, México tiene Vida acumula además de las sanciones por irregularidades en el proceso de afiliación, la posibilidad de una denuncia penal por la presunta oferta de dinero a una persona funcionaria designada para certificar una asamblea distrital programada el 6 de diciembre de 2025, en Chihuahua, Chihuahua.

La oferta económica habría sido planteada minutos después de que el evento fuera cancelado por falta de quórum, por parte de la persona designada por la propia organización para presidir la asamblea.

Manipulación y simulación en afiliaciones detectadas por el INE

Además, esta organización y Que Siga la Democracia y Construyendo Sociedades de Paz incurrieron en irregularidades en la captación de afiliaciones mediante la Aplicación Móvil o App, en modo auxiliar, así como, en uno de los casos, a través del Régimen de Excepción.

La Comisión acreditó conductas dirigidas a simular la voluntad de personas ciudadanas y a presentar, ante la autoridad electoral, elementos generados de manera artificiosa, con el propósito de aparentar la autenticidad de afiliaciones en favor de las organizaciones denunciadas.

En el caso de Que Siga la Democracia, hubo manipulación de fotografías insertas en credenciales para votar y el uso de otras fuentes, como pantallas, para hacerlas pasar como fotografías vivas de las personas ciudadanas que supuestamente consintieron su afiliación.

Asimismo, se identificaron casos en los que se alteraron credenciales para votar y formatos físicos en los que se simuló al menos uno de los elementos que debían integrar el expediente correspondiente.

Para Construyendo Sociedades de Paz, diversas imágenes supuestamente correspondientes al rostro de las personas afiliadas fueron obtenidas de fuentes distintas a las previstas en el instructivo, como credenciales para votar, pantallas o monitores de dispositivos electrónicos.

#BoletínINE | Comisión de Quejas y Denuncias aprueba anteproyectos de resolución de organizaciones ciudadanas en proceso de constitución de Partidos Políticos Nacionales.



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Se detectó también que una firma fue tomada de una credencial para votar y modificada para hacerla pasar como estampada en la pantalla táctil del dispositivo correspondiente, lo que evidenció la ejecución de maquinaciones para presentar como auténticos elementos que no lo eran.

Por estos casos, se proponen sanciones económicas, pero también podrían derivar en la determinación de no concederles el registro, dependiendo de la gravedad de los hechos.

La única organización que no será sancionada por este tipo de irregularidades es Somos Mx, quien avanza para convertirse en partido político, aunque tiene sanciones por otros motivos.