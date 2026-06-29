Sandra Cuevas acusa de fraude a senador de Morena

La ex alcaldesa de la Alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas expresó que se reservará por ahora su postura pública ante el caso de su ex pareja sentimental, Eduardo "N", quien fue detenido tras ser acusado de un presunto fraude en el estado de Coahuila.

La empresaria y política mexicana aseguró que no se pondrá del lado de Eduardo, pero que esperará a que pase la audiencia del próximo martes 30 de junio para externar su postura de manera pública ante el caso. Sin embargo, señaló a un senador de Coahuila, quien estaría presuntamente relacionado con fraude en el estado.

A través de un video compartido por medio de su cuenta de X, Sandra Cuevas aseguró que ofrecerá una ruda de prensa para hablar de la detención de su ex pareja sentimental, Eduardo "N", quien ya fue trasladado a Torreón por agentes de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Coahuila.

Queridos medios de comunicación: En los próximos días ofreceré rueda de prensa para hablar de la detención de Eduardo, quien enfrenta un proceso legal por presunto fraude, historia en la que está involucrado el Senador por @PartidoMorenaMx, @SalazarLuisFer. No oculto nada. #SCMX pic.twitter.com/bbNpGUj3X2 — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) June 29, 2026

Sandra Cuevas rompe el silencio tras la detención de su ex novio

Eduardo Pérez Tueme, hoy Eduardo "N" fue puesto a disposición de las autoridades el día viernes en Ciudad de México y la noche de este domingo, la ex alcaldesa pidió que sacaran su nombre vinculándola con el fraude y proceso legal que se estará llevando en contra de su ex pareja sentimental.

"El próximo 30 de junio tiene su segunda audiencia. Sin embargo, pasando esta fecha, yo quiero contarles a todos ustedes una historia y es una historia en la que está involucrado un senador de la República Mexicana de Morena. Él se llama Luis Fernando Salazar", agregó Cuevas en su video.

"A mí me involucraron en un tema en donde nada tengo que ver (...) Sin embargo, después de esta historia quiero que me saquen de la ecuación y que nombren a los que están dentro de este fraude, dentro de este proceso legal y que a Sandra Cuevas la quiten de este tema que nada tiene que ver.

"Yo no defiendo a ninguna de mis exparejas, tampoco meto las manos por Eduardo. Sin embargo, no quiero que se me esté vinculando y mencionando. Así que no tengo nada que ocultar. Seguramente en dos o 3 semanas yo estaré con otro novio, porque así soy. Soy muy amorosa, pero no una delincuente", terminó la política mexicana.

Parejas de Sandra Cuevas con problemas legales

Además de Eduardo "N", Cuevas se ha visto involucrada en escándalos mediáticos debido a sus parejas sentimentales. Tal fue el caso de Alejandro "N", alias "El Choko", a quien detuvieron en Plaza Las Américas, Estado de México, tras ser identificado como líder del grupo criminal "La Chokiza".

15 días después de la detención de "El Choko", también fue detenido Giovanni Mata, "El Topo", presunto integrante de la Unión Tepito a quien aseguraron en la Alcaldía Gustavo A. Madero con 101 bolsas de posible marihuana, 300 gramos de hierba a granel y 63 bolsas con aparente cocaína