SAT restringe sellos digitales de contribuyentes vinculados a factureras

El fenómeno de las empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS), mejor conocidas como factureras en México no está disminuyendo en esta administración y, por el contrario, va en aumento, reconoció el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Gari Flores Hernández González, administrador general de Recaudación del organismo recaudador, señaló que se han detectado 14 mil contribuyentes en registros y listas relacionadas con operaciones simuladas, en lo que va del año se han listado poco más de 900 y se han suspendido siete mil 300 sellos de contribuyentes relacionados.

Mientras que, en lo que va de este año, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) comentó que ya se tienen ubicadas 300 empresas que expiden facturas simuladas, cuando en el mismo periodo pero 2024 se habían detectado 100 de este tipo de empresas.

De ahí que, en el marco de una conferencia de prensa del SAT con el Instituto, Flores Hernández advirtió que "no habrá ningún tipo de tolerancia".

Y es que el funcionario explicó que la fiscalización se ha fortalecido con nuevas facultades, como el artículo 49-B del Código Fiscal, que permite visitas de verificación más rápidas contra emisores de facturas, además de restricciones de sellos digitales cuando existen riesgos para la facturación.

Comentó que en 2026 se han restringido sellos a unos siete mil 300 contribuyentes vinculados con empresas fantasma.

Y recordó un caso reciente, el identificado públicamente como red Caballito, en el que participaron la Fiscalía General de la República (FGR), el SAT y autoridades de seguridad, y estuvieron involucradas 446 empresas que habrían hecho efectivas esas facturas.

Aseveró que "México se ha ido transformando y con estas nuevas facultades vamos a empezar a ver este tipo de casos, este tipo de detenciones.

Cifras y riesgos detectados por el IMCP

"No había sucedido nunca en la historia de México, y es un mensaje muy claro para estas empresas fachada que se dedican a hacer este tipo de delitos fiscales, que no va a haber ningún tipo de tolerancia, y estaremos viendo este tipo de resultados", dijo.

El administrador general de Recaudación del SAT señaló que "por un lado publicamos y por otro lado restringimos los sellos, por lo que es una lucha eficiente e inteligente".

En tanto, Ramón Ortega Díaz, asesor y vocero del IMCP, indicó que en los registros hay alrededor de 14 mil 424 contribuyentes, de los cuales 11 mil 633 aparecen como definitivos, es decir, cerca del 80 por ciento.

De ahí que, advirtió, el riesgo no solo alcanza a quienes emiten comprobantes falsos, sino también a las empresas que deducen facturas de proveedores incluidos en esas listas.

Por lo que llamó a evitar las estrategias fiscales agresivas, en las que a los contribuyentes les venden "fantasías fiscales" que rayan en el delito de defraudación fiscal.

"En los tres últimos meses ya tenemos arriba de 300 casos que, por ejemplo, hace dos años era menor de 100, pues está otra vez la curva de esta situación de combate a los factureras al alza", comentó.

Ramón Ortega recomendó revisar la contabilidad al menos cada 30 días y conservar pruebas de materialidad, como contratos, cotizaciones, evidencia fotográfica y documentación de la operación.

Por otro lado, la autoridad recaudatoria indicó sobre el Mundial de futbol que los jugadores extranjeros que participen en México están sujetos a obligaciones de ISR ya previstas en la ley y que, tras el periodo de causación, podrán aplicarse procesos de fiscalización si detecta incumplimientos.