¿Protección especial para las abejas? SCJN analizará histórica petición de comunidades mayas

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo un amparo presentado por comunidades indígenas mayas para determinar si con base en el derecho humano a un medio ambiente sano, las abejas pueden ser reconocidas como una especie con la que las comunidades indígenas mantienen una relación histórica, cultural y económica, derivada de los beneficios que aporta la polinización, y si ello implica una protección reforzada.

La solicitud de atracción del amparo 790/2025 fue presentada por los ministros Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte, e Irving Espinosa Betanzo, y fue avalada por ocho votos a favor y uno en contra de la ministra María Estela Ríos.

Las comunidades lograron una sentencia histórica al obtener un amparo que reconoce el valor ecológico y cultural de las abejas en la región de Los Chenes y pidieron que dicha resolución y sus acciones sean implementadas en toda la Península de Yucatán.

Impacto ambiental y cultural en la Península de Yucatán

Representantes de los pueblos mayas de la región de Hopelchén, Campeche, explicaron que la península de Yucatán siempre ha sido reconocida por su diversidad, por sus selvas, sus hermosos cenotes y la riqueza cultural maya.

Pero hoy, su entorno está en peligro porque grandes proyectos de granjas de cerdos contaminan el agua subterránea, hectáreas de selva son arrasadas para ser sustituidas por monocultivos que emplean indiscriminadamente fertilizantes y plaguicidas altamente tóxicos que matan a las abejas y otros polinizadores.

"Es decir, un sistema de explotación que destruye la biodiversidad, que cancela el derecho a un medio ambiente sano de las infancias y que pone en peligro a las comunidades mayas que llevan siglos viviendo y cuidando de la selva", sentenció.

El juicio de amparo que atrajo la Corte se presentó el 19 de mayo del 2023, en el marco del Día Mundial de las Abejas, su principal argumento son las violaciones de los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos de los pueblos mayas respecto a su territorio e integridad cultural.

Los colectivos Alianza Maya por las Abejas Kaabnalo´on, Utsil Kuxtal, Centro de Derechos Humanos AC y el Colectivo Maya de los Chenes, señalaron la importancia de proteger a esta especie.