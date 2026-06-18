Delitos en guardería ABC son imprescriptibles, confirma SCJN

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la muerte de 49 niños y niñas en la Guardería ABC de Sonora es una violación grave a los derechos humanos, por lo que los delitos cometidos en este caso son imprescriptibles.

Esto implica que se podrán abrir nuevos procesos legales contra los involucrados en este caso, pese a que han pasado 17 años de la tragedia.

La ministra Loretta Ortiz Ahlf aseguró que el paso del tiempo no puede cerrar la puerta a la verdad, la justicia y a la reparación para las víctimas y sus familias.

Protección de la infancia y derechos humanos en el fallo de la SCJN

Al resolver el amparo presentado por un exfuncionario del IMSS, argumentó que la protección de las infancias en caso de violaciones graves de derechos humanos debe estar por encima de cualquier obstáculo procesal.

"Tanto el derecho internacional, la jurisprudencia Interamericana y esta Suprema Corte han reconocido que existen delitos que constituyen violaciones graves a derechos humanos, respecto de las cuales las acciones penales deben ser imprescriptibles, a fin de garantizar el derecho de las víctimas y de sus familiares a la reparación del daño; así como para evitar la repetición de los hechos y el olvido por parte de la sociedad", sentenció.

Apertura de nuevos procesos legales contra responsables de la guardería ABC

Con este fallo histórico de la SCJN, se abre la puerta a que puedan ser juzgados a más exfuncionarios federales y estatales que tuvieron responsabilidad en la tragedia.

El presidente de la Corte, Hugo Aguilar, votó a favor del proyectyo. Foto: SCJN

❮ ❯

El precedente que se sienta es que los delitos contra la infancia, derivados de omisiones graves del Estado, son imprescriptibles.

Y aunque los ministros tuvieron algunas diferencias en torno a los efectos de una declaratoria de este tipo, que podría afectar a otros casos, el proyecto de sentencia fue aprobado por unanimidad en una primera parte.

La ministra Sara Irene Herrerías advirtió que establecer este precedente podría ser riesgoso, porque podría llevar a declarar delitos menores como imprescriptibles.

Sin embargo, el presidente de la Corte, Hugo Ortiz Aguilar, aclaró que en este caso ya se ha declarado con anterioridad que es un caso de violaciones graves a los derechos humanos de los menores.

El ministro Irving Espinoza propuso que se establecieran parámetros para determinar en qué casos se podrían aplicar este concepto de violación grave a los derechos humanos, pero fue rechazado por la mayoría.

Tras la votación, los nueve ministros guardaron un minuto de silencio en memoria de los pequeños fallecidos en el incendio que se registró 5 de junio de 2009.