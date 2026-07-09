"Se pudo malinterpretar": Alejandra Jaramillo se disculpa tras celebrar eliminación de México

La polémica que surgió después de que una comunicadora de Univision celebrara la derrota de México ante Inglaterra en el Mundial 2026 llegó a un nuevo capítulo, luego de que la presentadora ofreciera disculpas públicas y aclarara que su intención nunca fue ofender al país ni a sus aficionados.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, la conductora, de origen ecuatoriano, reconoció que su reacción generó molestia entre algunos seguidores mexicanos y aseguró que lamentaba si alguien se sintió afectado por sus comentarios.

"Si cometí un error, no lo quiero justificar, solo quiero pedir de todo corazón disculpas sinceras", expresó.

Explica polémica tras festejar eliminación de México

La comunicadora señaló que su reacción estuvo relacionada con la pasión que genera el futbol y con la rivalidad deportiva que surgió luego de que México eliminara a Ecuador en el torneo.

Explicó que, como aficionada de su selección, tomó la derrota mexicana como parte de esa dinámica de competencia entre países, donde existen celebraciones y respuestas entre las distintas aficiones.

"En el fútbol pasan estas cosas, hay mucha algarabía, mucha pasión", comentó.

Sin embargo, reconoció que la situación pudo interpretarse de otra manera y que el mensaje terminó generando críticas en redes sociales.

Asegura que no buscó ofender a México

Ante los señalamientos, la presentadora afirmó que nunca existió una intención de atacar a México como país ni a sus habitantes.

"Si les soy bien honesta, nunca hubo una ofensa, ni un insulto, ni un maltrato hacia nadie de México como nación", afirmó.

También destacó su relación con México y recordó que lleva varios años trabajando en Estados Unidos, donde ha desarrollado su carrera dentro de la televisión hispana.