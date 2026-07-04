¿Se queja de México? El misterioso comunicado de Ecuador en el que confirma un reclamo ante la FIFA

Una publicación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) llamó la atención tras la eliminación de su selección en el Mundial 2026. El organismo confirmó que presentó un reclamo formal ante la FIFA por lo ocurrido durante el partido frente a México, aunque sin revelar qué hechos motivaron la denuncia.

En Ovaciones te contamos qué dice el comunicado y por qué ha generado interpretaciones.

A través de un comunicado, la Federación Ecuatoriana de Fútbol informó que ya presentó una solicitud formal ante la FIFA para que se investiguen los hechos ocurridos durante el encuentro frente a México, disputado el pasado 30 de junio, incluyendo cualquier situación que pudiera haber comprometido la seguridad de su afición y de sus jugadores.

"Sobre lo sucedido frente a México. La Federación presentó un reclamo formal ante la FIFA, solicitando una investigación pormenorizada de los hechos ocurridos antes y durante el partido -incluidos todos aquellos que pueden haber comprometido temas de seguridad para nuestra hinchada y jugadores-."

Sin embargo, el organismo no detalló cuáles fueron esos incidentes ni especificó qué hechos motivaron el reclamo, por lo que el comunicado dejó abiertas distintas interpretaciones.

Entre las situaciones que generaron conversación antes y durante el partido se encuentran:

La serenata que cientos de aficionados mexicanos realizaron frente al hotel de concentración de Ecuador durante la madrugada previa al encuentro.

que cientos de aficionados mexicanos realizaron frente al de durante la madrugada previa al encuentro. Los videos que circularon en redes sociales en los que se observa a algunos seguidores ecuatorianos siendo bañados con cerveza por la afición mexicana.

que circularon en redes sociales en los que se observa a algunos siendo bañados con por la afición mexicana. Las versiones difundidas en algunos medios y redes sobre presuntas amenazas del crimen organizado hacia la selección ecuatoriana.

Sin embargo, también es posible que el reclamo no esté relacionado con ninguno de esos hechos, ya que la Federación Ecuatoriana de Fútbol no especificó qué situaciones denunció ante la FIFA.

Más allá de la denuncia

El comunicado también buscó aclarar otros temas que habían generado dudas entre la afición ecuatoriana.

Respecto al regreso de los jugadores, la Federación explicó que, una vez concluida la participación en el Mundial y liberada la concentración, se brindaron las facilidades para que cada futbolista viajara libremente al destino de su preferencia.

Sobre los aspectos económicos de la participación en la Copa del Mundo, anunció que en las próximas semanas sostendrá reuniones con clubes y asociaciones para presentar un informe detallado sobre el manejo de los recursos y escuchar la retroalimentación de los distintos actores del futbol ecuatoriano.

Asimismo, confirmó que ya inició el proceso para elegir al nuevo director técnico de la selección nacional, una decisión que aseguró será tomada con una visión de mediano y largo plazo para construir un proyecto competitivo.

Finalmente, la Federación reiteró su confianza en las nuevas generaciones de futbolistas ecuatorianos y aseguró que continuará apostando por el desarrollo de jóvenes talentos, quienes, junto con los jugadores de experiencia internacional, buscarán fortalecer a la selección en los próximos años.

Por ahora, el comunicado deja más preguntas que respuestas sobre el reclamo presentado ante la FIFA. Será el organismo el que determine si existieron hechos que ameriten una investigación o alguna medida adicional, ya que hasta ahora la Federación no ha revelado qué situaciones específicas denunció tras el partido contra México.