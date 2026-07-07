Toyota se va a medias, pero llegará otra automotriz con 500 mdd: Economía

Luego de que este lunes la automotriz japonesa Toyota anunció que trasladará parte de la producción de su camioneta Tacoma de México a Estados Unidos, como parte de una inversión de 3 mil 600 millones de dólares en su planta de Texas, la Secretaría de Economía no se dijo preocupada por ello.

Más bien, adelantó que en breve, se anunciará una nueva inversión por parte de otra empresa automotriz por más de 500 millones de dólares.

Detalles confirmados sobre la reubicación de producción de Toyota

"La Secretaría de Economía ha recibido confirmación —luego de gestiones de la presidenta Claudia Sheinbaum— de una nueva inversión por parte de otra empresa automotriz por más de 500 millones de dólares, la cual será anunciada en los próximos días", informó la dependencia.

En un comunicado, Economía precisó, además, que Toyota ya le había informado de la decisión, pero que además el traslado no será inmediato y el proceso concluirá hasta el año 2030 y se analiza el futuro de dicha planta.

De igual forma, Toyota habría asegurado al gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo, que mantiene su planta en Guanajuato con dos mil 800 empleados.

Economía observó que la empresa japonesa le anunció hace unos días que transferirá "parte de la producción del vehículo Tacoma de su planta en Tijuana, Baja California, a los Estados Unidos, como parte de un proceso de reestructuración de sus operaciones globales".

En ese sentido, precisó que el traslado de la producción no ocurrirá de manera inmediata, sino que se iniciará un proceso gradual que concluirá en 2030, y a la par, en este tiempo, Toyota continúa en análisis del futuro que tendrá la planta a partir de 2030.

Por otra parte, Toyota anunció que mantendrá su planta en Guanajuato que emplea a 2 mil 800 personas de manera directa y que genera otros miles de empleos de manera indirecta en la región.

De esta forma, se espera que no haya tal cual, una salida de inversiones, si no posiblemente una reconfiguración, y con la llegada de una inversión mayor.