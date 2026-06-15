La Secretaría de las Mujeres permanecerá sin una titular formal durante más de cuatro meses y medio, ya que, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes que Laura Itzel Castillo Juárez será la próxima responsable de la dependencia, su incorporación no ocurrirá sino hasta el 1 de septiembre, una vez que concluya su encargo como presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Secretaría de las Mujeres sin titular formal por más de cuatro meses

La dependencia permanece sin una responsable designada desde el 16 de abril pasado. Desde entonces, la subsecretaria Ingrid Gómez ha estado a cargo de la operación institucional y de la continuidad de los programas federales orientados a la igualdad sustantiva, la prevención de la violencia de género y la atención de mujeres en situación de vulnerabilidad.

El relevo no podrá concretarse antes debido a que Castillo Juárez debe concluir el cargo para el que fue electa por unanimidad al frente de la Cámara alta. Su periodo como presidenta de la Mesa Directiva concluye el 31 de agosto, fecha en la que termina formalmente el Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura.

Por ello, aunque la decisión presidencial ya fue tomada y anunciada públicamente, la senadora se incorporará al gabinete federal hasta el inicio del siguiente año legislativo. Para entonces, la Secretaría de las Mujeres habrá acumulado 138 días sin una titular formal.

Impacto y reacciones por la ausencia de titular en la Secretaría de las Mujeres

La prolongada ausencia de una persona al frente de la dependencia provocó incluso un posicionamiento público de exintegrantes del Consejo Social y Consultivo del extinto Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), quienes resaltaron las implicaciones de mantener vacante una institución encargada de coordinar las políticas públicas para mujeres y niñas.

Las exconsejeras, quienes representaron a organizaciones civiles, académicas y feministas de distintas entidades del país entre 2018 y 2024, entre ellas Baja California Sur, Chiapas, Colima, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, advirtieron que mantener vacante una dependencia estratégica para la política de igualdad tiene efectos que trascienden el ámbito administrativo, debido a que influye en la conducción de programas, acciones de prevención de la violencia y mecanismos de coordinación con los estados.

También manifestaron su preocupación por que, en el denominado "tiempo de las mujeres", la dependencia permaneciera sin una titular, al considerar que ello enviaba señales contradictorias sobre la prioridad otorgada a la agenda de igualdad sustantiva y a la protección de los derechos de las mujeres.

Adelanta Laura Itzel Castillo sus prioridades

Tras el anuncio de la presidenta, Castillo Juárez adelantó las prioridades que impulsará al frente de la dependencia al asegurar que concentrará sus esfuerzos en fortalecer la igualdad entre mujeres y hombres, promover una sociedad más paritaria y consolidar una agenda de derechos para las mexicanas.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Castillo Juárez agradeció la confianza de la presidenta de la República y se comprometió a trabajar en la construcción de una sociedad más incluyente y respetuosa de los derechos de las mujeres. Asimismo, planteó la necesidad de dar continuidad a las políticas públicas encaminadas a reducir las brechas de desigualdad y garantizar una vida libre de violencia para niñas y mujeres.

Al señalar que México ha sido referente en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, consideró indispensable fortalecer las acciones institucionales que permitan ampliar las oportunidades de desarrollo, participación y bienestar para las mexicanas.

Convertida en secretaría de Estado desde enero, la dependencia, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene la responsabilidad de conducir la estrategia federal en materia de derechos de las mujeres, coordinar acciones con gobiernos estatales y municipales e impulsar programas orientados a reducir las brechas de desigualdad, prevenir la violencia de género y ampliar las oportunidades de desarrollo para niñas, adolescentes y mujeres.

Por ello, la apuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo fue elevar el antiguo Instituto Nacional de las Mujeres al rango de secretaría para dotarlo de mayor capacidad de decisión dentro de la administración pública federal y convertirlo en el eje de la política nacional de igualdad de género.

No obstante, organizaciones feministas y colectivos de defensa de los derechos de las mujeres han cuestionado que esa transformación institucional aún no se refleje plenamente en respuestas a problemáticas como la violencia feminicida, las desapariciones, el acceso a la justicia y la protección de mujeres en situación de vulnerabilidad.

Con información de Pilar Mansilla y Roberto Cortez.

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