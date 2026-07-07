Sector automotriz registra caída en producción y exportaciones

De enero a junio de este año, el sector automotriz logró exportar apenas un millón 689 mil 245 unidades, 1.4% más respecto al mismo lapso de 2025.

Ello, como consecuencia de la caída que se observó en el sexto mes de esta anualidad, cuando la industria de vehículos ligeros local exportó 301 mil unidades, que significó una caída de 9.2% anual, cuando en el mismo mes de 2025, se enviaron al extranjero 331 mil 517 unidades.

Análisis de las exportaciones y producción automotriz en el primer semestre

La caída es la primera luego de tres avances consecutivos en su medición anual, según el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (Raiavl) que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Sin embargo, Estados Unidos se mantiene como el principal destino de las exportaciones de vehículos ligeros hechos en México, con 75.9%, equivalente a un millón 282 mil 466 unidades enviadas a ese mercado.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros #RAIAVL, durante junio 2026:



??Se vendieron 126,902 unidades

??Se produjeron 354,221 unidades

??Se exportaron 301,009 unidades



Consulta el boletín de indicador: https://t.co/cIBrXQfHiO... pic.twitter.com/RHnaJYSeD0 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 7, 2026

Principales destinos de exportación de vehículos mexicanos

Canadá ocupó el segundo lugar al recibir 211 mil 348 vehículos armados en México, equivalentes a 12.5% de los embarques.

Alemania representó 2.8 por ciento del total con 46 mil 769 unidades, mientras que Brasil concentró 1.7 por ciento, al importar 28 mil 809 vehículos fabricados en México.

En tanto, en el sexto mes de este año, la producción en la industria automotriz mexicana fue de 354 mil 221, una caída de 1.89% anual, equivalente a 6 mil 826 unidades, siendo la segunda caída anual de manera consecutiva.

Durante el primer semestre de la presente anualidad, se produjeron un millón 996 mil 304 unidades, lo que representó un descenso de 0.42%, respecto al mismo lapso de 2025.

Cabe señalar que en el periodo, los camiones ligeros representaron 79.6% del total producido, mientras que el resto correspondió a la fabricación de automóviles. Es la producción más baja para una primera mitad de año desde 2023.