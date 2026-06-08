SEDENA activa plan DN-III-E frente a la tormenta tropical Boris en Oaxaca, Guerrero y Chiapas

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) comunicó que la depresión tropical Dos-E se convirtió en la tormenta tropical Boris, la cual provocó un alertador amanecer este lunes 8 de junio especialmente en las zonas costeras del Pacífico mexicano, donde se esperan lluvias de torrenciales a fuertes.

Según un comunicado oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), tanto el ejército, como Fuerza Aèrea y Guardia Nacional, ya realizan actividades del Plan DN-III-E particularmente en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Actividades de apoyo

Por ahora, se encuentran en situación de alerta más de 33, 500 efectivos del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional, con el apoyo de equipo, material y vehículos, quienes en conjunto con las autoridades de los tres órdenes de gobierno:

Juntas de coordinación e intercambio de información

Recorridos de vigilancia en las zonas de riesgo

de vigilancia en las zonas de riesgo Despeje de la autopista del Sol (Chilpancingo – Acapulco, Gro.) y la carretera Oaxaca – Tehuantepec

de la autopista del Sol (Chilpancingo – Acapulco, Gro.) y la carretera Oaxaca – Tehuantepec Monitoreo de ríos y cuerpos de agua.

PLAN DN-III-E.

Ya se realizan actividades del plan en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Foto: Cortesía

Además, dentro del efectivo que se encuentra en situación de alerta, se cuenta con la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastres, integrada con 9 unidades de maquinaria pesada, 5 aeronaves de ala rotativa de la Fuerza Aérea Mexicana para el traslado de personas e insumos mediante el establecimiento de puentes aéreos; así como 1 cocina comunitaria y 1 tortilladora con capacidad para 2,500 raciones calientes diarias y 1 planta potabilizadora con capacidad para distribuir 1,000 litros por día.

Alerta en el Valle de México

Sumado a lo anterior, se encuentran en situación de alerta en el Valle de México más de 1,300 efectivos de la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastres (F.A.C.D.) y en el Centro Estratégico Militar de Acopio de la Secretaría de la Defensa Nacional ubicado en la 1/a. Zona Aérea Militar, en Santa Lucía, Estado de México, se mantienen en reserva 8,798 despensas, 14,840 canastas alimentarias, 25,308 litros de agua embotellada y 15,448 paquetes de enseres, para ser distribuidos entre la población cuando se requiera.

SEDENA.

Las autoridades ya se encuentran en los estados aplicando el Plan DN-III

Con estas acciones, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional refrendan su compromiso de salvaguardar el bienestar de la población, contribuyendo con el gobierno de México para prestar ayuda en el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.