Muere otro mexicano en operativo del ICE en Florida

La muerte de un ciudadano mexicano durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida transformó una sucesión de incidentes aislados en un debate sobre la estrategia migratoria de la administración de Donald Trump.

Mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revisaba una de las tácticas más utilizadas para localizar migrantes, la Casa Blanca intervino para impedir cualquier retroceso.

El ciudadano mexicano, de 28 años, murió en St. Augustine, Florida, después de ser atropellado por un tractocamión cuando intentaba cruzar una autopista mientras huía de agentes del ICE y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), de acuerdo con la Patrulla de Carreteras de Florida.

El DHS confirmó que el operativo forma parte de una investigación en curso.

La agencia EFE informó que un funcionario estadounidense confirmó la nacionalidad mexicana de la víctima bajo condición de anonimato. Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no ha difundido públicamente su identidad ni emitido un posicionamiento sobre el caso.

La muerte del connacional ocurrió apenas unos días después del fallecimiento de Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano de 52 años, durante un operativo del ICE en Houston, Texas.

Entre ambos casos se registró otro incidente en Biddeford, Maine, donde murió el colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero tras recibir disparos de un agente federal. Las investigaciones apuntan a circunstancias distintas, pero los tres expedientes permanecen abiertos y concentraron la atención sobre los protocolos operativos de la agencia migratoria.

El DHS frenó una táctica... y Trump la restituyó

Las muertes de Houston y Maine provocaron una reacción poco común dentro del propio Departamento de Seguridad Nacional. Funcionarios ordenaron suspender de manera temporal la mayoría de las detenciones originadas por infracciones de tránsito mientras evaluaban los procedimientos aplicados por los agentes durante ese tipo de intervenciones.

Tom Homan, responsable de la política fronteriza de la administración Trump, describió la decisión como una pausa breve para revisar protocolos sin detener el resto de las operaciones migratorias.

Como parte de esa revisión, el DHS anunció la ampliación del uso de cámaras corporales entre los equipos de arresto del ICE, después de confirmarse que los agentes involucrados en los casos de Houston y Maine no portaban ese equipo.

Al mismo tiempo, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina de Responsabilidad Profesional del DHS abrieron investigaciones para determinar si las actuaciones de los agentes se apegaron a los procedimientos vigentes.

La revisión duró menos de un día

Donald Trump publicó un mensaje en Truth Social para rechazar cualquier limitación a las detenciones derivadas de infracciones de tránsito.

"No podemos renunciar a una de las herramientas más importantes y eficaces del ICE para combatir el crimen: la detención por tráfico", escribió.

El mensaje representó un respaldo directo a una práctica que el propio Departamento de Seguridad Nacional acababa de someter a revisión. También envió una señal política: el endurecimiento de la política migratoria continuará aun cuando las investigaciones sobre el uso de la fuerza sigan abiertas.

México acumula casos mientras crece el escrutinio

La muerte del joven en Florida elevó a dos los ciudadanos mexicanos fallecidos en menos de una semana en operaciones relacionadas con el ICE.

Los casos también incrementan la presión sobre la relación bilateral en materia migratoria. La administración de Claudia Sheinbaum ya había solicitado investigaciones por la muerte de Lorenzo Salgado Araujo en Texas. Ahora deberá dar seguimiento a un segundo expediente mientras las autoridades estadounidenses revisan los protocolos internos de la agencia.

Casos documentados