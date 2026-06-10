Blindan el aeropuerto capitalino con filtros de seguridad y barreras de concreto

Autoridades reforzaron las medidas de seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ante la posible llegada de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes mantienen movilizaciones en distintos puntos de la capital.

Como parte del operativo, fueron colocadas

en diversos accesos al aeropuerto y se instalaron

para controlar el ingreso a las terminales. De acuerdo con reportes difundidos en redes, únicamente pueden acceder quienes presenten

o credencial laboral que acredite actividades dentro del aeropuerto.

La presencia de elementos de seguridad y las restricciones de acceso han transformado la imagen habitual del AICM, que este martes opera bajo estrictas medidas preventivas ante el posible arribo de manifestantes.

Ante esto se recomendó a los pasajeros anticipar su llegada para evitar contratiempos y contar con tiempo suficiente para realizar los procedimientos previos a sus vuelos.

Las medidas se implementan a pocos días del arranque la Copa Mundial de la FIFA.