Semarnat reafirma vigilancia en la Bahía de Ohuira ante preocupaciones por planta de amoniaco

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reiteró su compromiso con la protección de la Bahía de Ohuira, en Sinaloa, una zona reconocida por su riqueza natural y por ser fuente de sustento para cientos de familias dedicadas a la pesca.

A través de un comunicado, la dependencia informó que mantiene labores permanentes de supervisión ambiental y atención a las comunidades ante las inquietudes que han surgido por la construcción de una planta de amoniaco en Topolobampo.

Consulta y autorización del proyecto

La Semarnat recordó que el proyecto fue autorizado por primera vez en 2014; sin embargo, años después la Suprema Corte ordenó realizar una consulta con las comunidades indígenas de la región para conocer su opinión sobre la obra.

Como resultado de este proceso, realizado en 2022, se emitió una nueva autorización ambiental condicionada al cumplimiento de diversas medidas de protección al medio ambiente.

De acuerdo con la dependencia, participaron más de 2 mil 400 integrantes del pueblo Mayo-Yoreme de 15 comunidades, de las cuales la mayoría manifestó su respaldo al proyecto, mientras que algunas comunidades de la Bahía de Ohuira expresaron su rechazo.

La autoridad ambiental destacó que desde 2015 se han realizado inspecciones y revisiones relacionadas con el proyecto. Además, señaló que continúan abiertos diversos procedimientos para verificar que la empresa cumpla con las obligaciones ambientales establecidas.

Semarnat también informó que ha sostenido reuniones con habitantes, pescadores y representantes de comunidades indígenas para escuchar sus preocupaciones sobre posibles afectaciones a la pesca, los manglares y la biodiversidad de la zona.

Actualmente, la autorización ambiental otorgada en 2022 sigue vigente, aunque permanece bajo supervisión de las autoridades federales. La dependencia aseguró que continuará realizando inspecciones y trabajando con las comunidades para proteger los ecosistemas de la Bahía de Ohuira y garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental.