Sembrando Vida continúa en Cuba y otros países, confirma Sheinbaum

El programa Sembrando Vida continúa operando en Cuba y en otros países de Centroamérica como parte de la estrategia de cooperación internacional impulsada por México, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que el apoyo se mantiene para productores cubanos mediante transferencias directas, bajo el mismo esquema aplicado en México. También mencionó que el programa sigue vigente en Guatemala, Honduras y El Salvador.

Las declaraciones surgen en medio del debate sobre la política exterior mexicana hacia Cuba, un tema que periódicamente genera críticas de sectores de oposición que cuestionan el destino de recursos públicos fuera del país.

México mantiene apoyo a la isla

Sheinbaum explicó que México también participa en mecanismos de ayuda humanitaria para Cuba, principalmente mediante el envío de alimentos e insumos destinados a la población.

La presidenta detalló que recientemente Uruguay envió leche a México para integrarla a un cargamento conjunto con destino a la isla. Según explicó, los productos fueron concentrados en territorio mexicano antes de ser transportados por vía marítima.

También afirmó que otros gobiernos mantienen apoyos directos a Cuba. Entre ellos mencionó a Brasil, España y China, que envían ayuda humanitaria sin intermediación mexicana.

La cooperación exterior vuelve al debate

El respaldo de México a Cuba se ha convertido en uno de los puntos más sensibles de la política exterior de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación. Mientras el gobierno sostiene que se trata de cooperación y ayuda humanitaria, sus críticos cuestionan que los recursos públicos se destinen al extranjero cuando persisten necesidades internas.

Sheinbaum defendió que la colaboración se desarrolla de manera transparente y reiteró que los apoyos llegan directamente a las personas beneficiarias. Con ello, el gobierno federal mantiene una línea de continuidad respecto a la relación que México ha sostenido con Cuba durante los últimos años.