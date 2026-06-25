Inzunza reaparece... vía remota para participar en las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos

A casi tres meses de desaparecer del foco público, el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez reapareció este jueves, aunque lo hizo a distancia.

El legislador sinaloense participó por videoconferencia en una reunión de trabajo de las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado, en la que se retomó el análisis de la iniciativa para expedir la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante, una reforma pendiente desde 2017 que busca establecer un modelo nacional para la atención de faltas administrativas y la resolución de conflictos comunitarios.

Reaparición de Enrique Inzunza en el Senado tras imputación

La reaparición del exsecretario general de Gobierno de Sinaloa durante la administración de Rubén Rocha Moya ocurre luego de que el pasado 29 de abril fiscales federales de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo imputaran, junto con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros ocho funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, por presuntos vínculos con la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.

Desde que fue señalado por las autoridades estadounidenses, Inzunza Cázarez no había vuelto a participar en actividades de relevancia en el Senado.

El mismo 29 de abril, día en que se hizo pública la imputación, no se presentó a la sesión ordinaria, aunque registró asistencia, y posteriormente tampoco acudió a la instalación de la Comisión Permanente, de la que forma parte como integrante. Su reaparición ocurrió este jueves, de manera remota, durante la reunión de trabajo de las comisiones dictaminadoras.

Análisis y propuestas de Enrique Inzunza en la Comisión de Justicia

Durante su participación, en la Comisión, encabezada por el presidente de la Comisión, Javier Corral Jurado, Inzunza Cázarez reconoció el trabajo realizado por el equipo técnico de la Comisión de Justicia y señaló que la expedición de la nueva ley representa una cita pendiente del Congreso con un mandato constitucional.

Consideró necesario precisar el alcance de la norma al tratarse de una legislación reglamentaria del artículo 21 de la Constitución y advirtió que no deben mezclarse las faltas administrativas con los delitos.

Consideró necesario precisar el alcance de la norma al tratarse de una legislación reglamentaria del artículo 21 de la Constitución, advirtió que no deben mezclarse las faltas administrativas con los delitos y propuso revisar conceptos como la detención y la flagrancia, al considerar que esas figuras corresponden al ámbito penal y podrían generar problemas de interpretación en un sistema de justicia administrativa.

También planteó fortalecer los mecanismos alternativos de solución de controversias e incorporar las opiniones de especialistas e instituciones académicas antes de concluir el dictamen.

Así la reaparición de Enrique Inzunza, senador de Morena, en la Comisión de Justicia del Senado. pic.twitter.com/dszRLabvVG — Irving (@IrvingPineda) June 25, 2026

Al término de la reunión, las comisiones acordaron que la Secretaría Técnica elaborará un nuevo anteproyecto de dictamen que armonice las iniciativas presentadas por Corral Jurado y el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, además de incorporar las observaciones formuladas por los grupos parlamentarios y las propuestas que presenten instituciones académicas y organizaciones especializadas.

La intención, explicó Corral Jurado, es que las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos aprueben el dictamen antes de que concluya el receso legislativo, para que la expedición de la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante se convierta en uno de los primeros asuntos que discuta el Senado al iniciar el próximo periodo ordinario de sesiones, en septiembre.