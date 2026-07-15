Calendario oficial y lectivo de la SEP inicia en agosto

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este miércoles los calendarios escolares para el ciclo lectivo, aplicables para las 32 entidades del país para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás instituciones dedicadas a la formación de maestras y maestros.

Fechas oficiales del ciclo escolar y actividades previas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) explicó que el ciclo escolar iniciará el próximo 31 de agosto y concluirá el 9 de julio. Previamente, del 24 al 28 de agosto, se llevará a cabo la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE) para directivos y profesores.

El calendario para las escuelas de preescolar, primaria y secundaria, públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional, constará de 185 días.

Vacaciones, suspensiones y sesiones del Consejo Técnico Escolar

Las vacaciones estarán divididas en dos periodos de receso escolar, el primero comprenderá del 21 de diciembre al 5 de enero, reanudando las clases el 7 de enero. El segundo será del 22 de marzo al 3 de abril.

Asimismo, las suspensiones de labores docentes serán los días 16 de septiembre, 2 y 16 de noviembre, y 25 de diciembre; así como el 1 y 6 de enero, 1 de febrero, 15 de marzo y 5 de mayo.

Además, se realizarán ocho sesiones ordinarias del CTE: en septiembre, octubre y noviembre; y en enero, febrero, abril, mayo y junio.

Preinscripciones y calendario para formación docente

En lo que se refiere a las preinscripciones para preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria, se realizarán del 2 al 12 de febrero.

El calendario para la educación normal y demás instituciones dedicadas a la formación de maestras y maestros, tanto públicas como privadas incorporadas al SEN, constará de 190 días.

En este caso, las clases iniciarán el 31 de agosto y concluirán el 13 de julio. Además, el calendario contempla un Periodo de Planeación y Habilitación Docente del 17 al 28 de agosto.