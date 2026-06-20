SEP niega haber dado dinero a la sección 22 de la CNTE para quitar plantón en CDMX

El titular de la Secretaría de Educación Publica, Mario Delgado negó que su dependencia haya dado dinero a la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para que retirara su plantón en la Ciudad de México.

Cuestionado en Tijuana, Baja California afirmó que no se ofreció dinero a los maestros para irse de la CDMX, sino que se trata de un presupuesto que se tiene contemplado para contingencias, en este caso, para medir el rezago escolar que dejaron los 19 días que los maestros suspendieron clases en sus estados.

"No, no, es una negociación que se tiene a partir de las necesidades del servicio que hay en los estados. Y no sólo se hace con Oaxaca, se hace con todas las representaciones oficiales del sindicato. Se hace un diagnóstico estado por estado y se van atendiendo", respondió.

Además comentó que estos recursos generalmente se van a estados con mayor rezago que resultan ser Chiapas, Oaxaca y Guerrero: "y son principalmente para atender movimientos de maestros. Donde hacen falta maestros se crean plazas, donde hacen falta horas se crean horas, para atender el rezago educativo".

Y en este sentido ejemplificó que la SEP siempre está atenta a las necesidades de los maestros como el cambiarse de escuelas, los que ya quieren jubilarse y que además, hay que reponerlos y contratar a nuevos docente: "la incidencia educativa pues es muy grande. Estamos hablando pues de más de un millón de maestros en todo el país, en más de 200 mil escuelas".

Reconoce Mario Delgado #concesión de 800 mdp a #CNTE.



Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación, admitió la asignación de 800 millones de pesos adicionales para la CNTE en #Oaxaca, destinados a atender los requerimientos #educativos de dicho estado. pic.twitter.com/kbS9gHIsUn — Sintexto (@SintextoMX) June 20, 2026

Asimismo, el funcionario aseguró que todo se hace con presupuesto de la Secretaría de Educación y "no pasa por las manos del sindicato, ni por la CNTE ni por el SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación). Todos son plazas del presupuesto federal, no hay ningún recurso para el sindicato".