Sheinbaum descarta recursos para la CNTE; se destinará a plazas e infraestructura

Los 800 millones de pesos comprometidos para Oaxaca no serán entregados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sino que se destinarán directamente al fortalecimiento del sistema educativo estatal, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum tras el levantamiento del plantón magisterial.

La mandataria rechazó la versión de que los recursos formen parte de una negociación económica con el sindicato y sostuvo que el dinero tendrá como destino la contratación de docentes donde existan vacantes, mejoras en escuelas y equipamiento para planteles.

"Eso es falso. Va para mejorar la educación en Oaxaca, para las niñas y los niños de Oaxaca", señaló.

Sheinbaum explicó que los recursos no pasan por las dirigencias sindicales. El esquema contempla entregas directas a programas y necesidades educativas definidas mediante mesas de trabajo entre autoridades federales, estatales y representantes del magisterio.

La presidenta recordó que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador parte del apoyo destinado a uniformes escolares fue canalizado a través de la Secretaría de la Defensa Nacional para garantizar la entrega directa a estudiantes. Ahora, argumentó, la expansión de la beca Rita Cetina reduce la necesidad de programas adicionales para útiles y uniformes.

El conflicto con la CNTE sigue abierto

Aunque la CNTE retiró el plantón que mantuvo durante semanas en la Ciudad de México, Sheinbaum reconoció que varias demandas continúan sobre la mesa, especialmente las relacionadas con jubilaciones y condiciones laborales.



Sheinbaum reconoció que varias demandas continúan sobre la mesa con respecto a la CNTE. Foto: Cuartoscuro

La mandataria sostuvo que su gobierno ha impulsado mejoras que no existían antes de la llamada reforma educativa de 2007. Entre ellas destacó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, los aumentos salariales de los últimos dos años y la basificación de más de un millón de docentes.

También defendió la decisión de negociar principalmente con las dirigencias sindicales que cuentan con representación formal en cada sección.

"Se llama democracia. No puedes hablar de democracia sindical, no tener la representación de las maestras y los maestros de tu sección sindical y querer seguir siendo representante", afirmó.

Sin represión y con diálogo

Sheinbaum contrastó la estrategia de su administración con los episodios de confrontación entre gobiernos anteriores y el magisterio, incluido el caso Nochixtlán.

La presidenta aseguró que su gobierno privilegia el diálogo y descartó cualquier política de represión contra las movilizaciones docentes.

Aun así, dejó claro que el Ejecutivo mantendrá como prioridad el equilibrio entre las demandas de los maestros y los programas sociales universales dirigidos a estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y productores del campo.

El mensaje busca cerrar uno de los frentes políticos que más presión ejercieron sobre el gobierno durante las últimas semanas. Aunque el plantón fue retirado, la disputa por pensiones y condiciones laborales permanece como uno de los desafíos abiertos en la relación entre la administración federal y la CNTE.