Sheinbaum vuelve a ver al Tri con la afición: ve el México vs Inglaterra desde Nezahualcóyotl

La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a salir de Palacio Nacional para vivir el Mundial 2026 entre aficionados. Este domingo siguió el partido de octavos de final entre México e Inglaterra desde la explanada del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, una de las sedes públicas habilitadas para la transmisión del encuentro.

La asistencia de la mandataria fue reportada minutos antes del inicio del partido, retrasado por lluvia. En la plaza se congregaron cientos de personas para respaldar a la Selección Mexicana en uno de los encuentros de mayor expectativa para el futbol nacional en las últimas cuatro décadas.

Con esta aparición, Sheinbaum mantiene la estrategia de acompañar a la afición en espacios públicos durante la Copa del Mundo. En lugar de presenciar los partidos desde un palco del estadio, ha elegido convivir con familias y seguidores del Tri en las zonas habilitadas por autoridades locales para las transmisiones masivas.

Desde Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. ¡Vamos, México! pic.twitter.com/bJXywZeLD8 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 6, 2026

Medidas del gobierno de Nezahualcóyotl para la afición

El gobierno municipal instaló pantallas gigantes en tres puntos para distribuir la asistencia y reducir los desplazamientos hacia el Ángel de la Independencia y el centro de la Ciudad de México, donde tradicionalmente se concentran los festejos deportivos.

Las sedes quedaron ubicadas en la explanada del Palacio Municipal, el cruce de avenida Ángel de la Independencia con avenida Pantitlán, en la colonia Evolución, y en Hacienda de la Noria con Hacienda Herradero, en la colonia Impulsora.

Hasta días antes del encuentro, Sheinbaum evitó revelar el sitio desde donde seguiría el partido. Sobre sus planes únicamente adelantó que saldría a acompañar a la afición, sin precisar el lugar.

Repite la fórmula que utilizó durante el Mundial

No es la primera vez que la presidenta observa un partido de la Selección Mexicana fuera de Palacio Nacional. Durante la fase de grupos también acudió a una sede pública para seguir el desempeño del Tri junto con aficionados, una imagen que ha utilizado para reforzar el ambiente de unidad alrededor del Mundial organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

La presencia de Sheinbaum en Nezahualcóyotl coincidió con uno de los partidos más importantes del torneo para México. Una victoria sobre Inglaterra significaría el regreso de la Selección Mexicana a los cuartos de final de una Copa del Mundo, una instancia que no alcanza desde 1986.