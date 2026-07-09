Sheinbaum acusa contradicciones de Ken Salazar por caso "El Mayo"

La disputa entre el gobierno mexicano y el exembajador de Estados Unidos, Ken Salazar, escaló un nuevo peldaño. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que las declaraciones recientes del diplomático contradicen la información presentada por la Fiscalía General de la República sobre el operativo que terminó con el traslado de Ismael "El Mayo" Zambada a territorio estadounidense.

La mandataria insistió en que el centro del conflicto no es la captura del presunto cabecilla del Cártel de Sinaloa. Afirmó que el punto de fondo es determinar si autoridades estadounidenses vulneraron la soberanía mexicana durante la operación y si existió una versión incompleta sobre la participación de agencias de ese país.

Sheinbaum recordó que, durante casi dos años, la explicación oficial apuntó a que el gobierno de Estados Unidos no había organizado la extracción de Zambada.

Sin embargo, dijo que la propia Fiscalía encontró elementos que muestran una participación distinta y señaló como ejemplo la exhibición del avión utilizado en el traslado dentro de una exposición del FBI.



La presidenta sostuvo que las declaraciones recientes del diplomático contradicen la información de la FGR. Foto: Cuartoscuro

"Hay una contradicción", afirmó la presidenta. Agregó que la FGR considera que el exembajador faltó a la verdad y explicó que esa información debe incorporarse a la carpeta de investigación que permanece abierta.

La presidenta rechazó los señalamientos de quienes consideran que el gobierno dedica demasiado tiempo al caso. Respondió que la captura de un presunto integrante de la delincuencia organizada no elimina la obligación del Estado mexicano de defender su soberanía.

Antecedentes y postura oficial sobre la defensa de la soberanía

"El fin no justifica los medios", expresó. Añadió que la detención de un objetivo criminal no puede justificar una intervención que vulnere la jurisdicción de México.

El canciller Roberto Velasco reforzó esa postura al recuperar un antecedente que marcó la relación bilateral: el caso del médico Humberto Álvarez Machain.

Recordó que el gobierno mexicano defendió entonces a una persona acusada de participar en el asesinato del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena, no para protegerla de la justicia, sino porque había sido secuestrada en territorio nacional y trasladada ilegalmente a Estados Unidos.

Velasco explicó que ese episodio provocó un conflicto diplomático, el intercambio de notas entre ambos gobiernos e incluso la negociación de un tratado para impedir secuestros transfronterizos, aunque nunca entró en vigor.

Con ese precedente, el canciller acusó de incongruencia a quienes respaldaron aquella defensa de la soberanía y ahora cuestionan que el gobierno mexicano exija aclarar las circunstancias en que Ismael "El Mayo" Zambada terminó bajo custodia de autoridades estadounidenses.

Sheinbaum también relacionó el operativo con el incremento de la violencia registrado en Sinaloa. Sostuvo que la forma en que ocurrió la captura detonó una confrontación interna entre grupos criminales y consideró indispensable esclarecer cada etapa de la operación.

Sobre la información difundida por la FGR respecto al piloto de la aeronave utilizada para trasladar a Zambada, la presidenta pidió esperar una explicación más amplia de la Fiscalía.

Señaló que esa dependencia deberá precisar las condiciones en que fue entregado a Estados Unidos y aclarar si esa decisión ocurrió antes de que se conocieran nuevos elementos de la investigación.

La mandataria adelantó que el gobierno mantendrá ese planteamiento en el diálogo bilateral con Washington y reiteró que la exigencia de esclarecer los hechos responde a la defensa de la soberanía nacional y no a la protección de un presunto integrante de la delincuencia organizada.