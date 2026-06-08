Sheinbaum acusa hipocresía del PAN por denunciar a AMLO

Luego de que el PAN presentara una denuncia internacional contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador por presuntos vínculos con el narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum arremetió contra ese organismo político y calificó la acción como un acto de "hipocresía".

Durante su conferencia matutina, la mandataria cuestionó la credibilidad de la oposición al señalar que busca construir acusaciones sin sustento contra quien encabezó el gobierno federal entre 2018 y 2024.

"Ahora el PAN va y le pone una denuncia a López Obrador en la Corte Internacional por sus vínculos con el narcotráfico. Así no se puede ser más hipócrita", afirmó.

Sheinbaum sostuvo que la denuncia se suma a una serie de acciones promovidas por sectores opositores que, según dijo, intentan desacreditar tanto a López Obrador como a su administración.

DENUNCIA.

Sheinbaum sostuvo que la denuncia se suma a una serie de acciones promovidas por sectores opositores. Foto: Cuartoscuro

Contexto y consecuencias de la denuncia internacional

La presidenta vinculó estas acciones con grupos de ultraderecha en México y Estados Unidos que, aseguró, buscan debilitar al movimiento de la Cuarta Transformación y afectar la relación bilateral entre ambos países.

"Son sectores que se juntan con los de México, la ultraderecha mexicana, que lo que quieren es afectar la relación binacional", aseguró.

Incluso ironizó sobre las motivaciones de los promoventes de la denuncia. "A lo mejor quieren expiar sus culpas, no sé. Mejor que recen unos cuantos", expresó.

Las declaraciones ocurrieron en medio de una discusión sobre publicaciones aparecidas en medios estadounidenses y sobre presuntas campañas de desinformación dirigidas contra funcionarios mexicanos.

Sheinbaum insistió en que su gobierno mantendrá la defensa de la soberanía nacional y rechazó cualquier intento de intervención externa en asuntos políticos del país.