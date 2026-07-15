Sheinbaum afirma que entrega de "El Jando" cumplió la Ley de Seguridad Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la entrega de Mauro Alberto "N", alias "El Jando", a las autoridades de Estados Unidos y aseguró que la decisión se tomó conforme a la Ley de Seguridad Nacional, luego de un análisis efectuado por el Gabinete de Seguridad sobre el riesgo que representaban los 26 presuntos integrantes del crimen organizado enviados a ese país.

"La entrega de estos delincuentes a Estados Unidos por parte del Consejo Nacional de Seguridad se llevó a cabo en estricto cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional. En esas reuniones, como lo comenté desde su momento, desde la primera entrega, participó directamente el Gabinete de Seguridad.

Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que la decisión fue adoptada por el Consejo de Seguridad Nacional con base en una evaluación individual de cada detenido.

"No participé personalmente en esas reuniones y ellos hicieron una investigación muy exhaustiva de cada una de las personas que debía enviarse y cada uno de ellos con el análisis de riesgo de lo que podían representar por estar en México. La decisión que toma el consejo es para la protección de México, para mejorar la seguridad de nuestro país", declaró.

Las declaraciones ocurrieron después de que la Fiscalía General de la República difundió un comunicado en el que identificó a Mauro Alberto "N" como el piloto que participó en el vuelo del 25 de julio de 2024, cuando Ismael "El Mayo" Zambada García y Joaquín Guzmán López llegaron a Estados Unidos.

La identidad apareció meses después

De acuerdo con la FGR, Mauro Alberto "N" fue detenido el 8 de febrero de 2025 en Jesús María, Culiacán, durante un operativo del Ejército y la Guardia Nacional.

Al ser presentado ante el Ministerio Público Federal, el detenido proporcionó un nombre distinto, por lo que las autoridades no establecieron en ese momento su verdadera identidad.



El detenido proporcionó un nombre distinto, por lo que las autoridades no establecieron en ese momento su verdadera identidad. Foto: Especial

La Fiscalía señaló que las pruebas periciales permitieron identificarlo posteriormente como integrante del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, fue hasta junio de 2026 cuando la institución encontró coincidencias en registros, huellas dactilares e indicios de voz que lo vincularon con el vuelo utilizado para trasladar a Zambada y Guzmán López.

Para entonces, Mauro Alberto "N" ya había sido entregado a Estados Unidos, junto con otros 25 presuntos delincuentes de alta peligrosidad, en agosto de 2025.

Sheinbaum remite el caso a la Fiscalía

Cuestionada sobre el hecho de que la FGR no hubiera identificado entonces al piloto, Sheinbaum respondió que corresponde a la Fiscalía explicar los detalles de la investigación.

"Ya que la Fiscalía aclare...", respondió al ser interrogada sobre la cronología del caso.

La presidenta insistió en que la entrega de los 26 presuntos integrantes del crimen organizado obedeció a criterios de seguridad nacional y no al conocimiento que existiera sobre investigaciones específicas de cada uno.