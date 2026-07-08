Descarta Sheinbaum incertidumbre por revisión anual del T-MEC

La revisión anual del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no representa un riesgo para las inversiones ni altera la vigencia del acuerdo comercial, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia matutina, atribuyó el nuevo esquema a una decisión del gobierno de Donald Trump basada en una política proteccionista que también alcanza a Canadá.

La mandataria explicó que el tratado conserva su vigencia por los próximos 10 años, tal como quedó establecido tras la revisión de 2026.

Recordó que el texto prevé evaluaciones anuales cuando los tres países no acuerdan extenderlo por otros 16 años, aunque consideró que ese escenario podrá modificarse una vez que concluyan las negociaciones actuales.

Sheinbaum rechazó las versiones que atribuyen el cambio a problemas de seguridad en México o a un supuesto castigo de Washington.

Acciones del gobierno para fortalecer la economía nacional

Afirmó que la revisión responde a la estrategia comercial de Trump, quien desde el inicio de su administración impuso aranceles a diversos países.

La presidenta sostuvo que el principal objetivo del gobierno es fortalecer la producción nacional mediante el Plan México.

Señaló que el país mantiene una sólida plataforma exportadora, con cerca de cuatro millones de vehículos enviados al extranjero cada año, mientras el mercado interno absorbe alrededor de 1.5 millones de unidades.

Añadió que el crecimiento en la venta de automóviles refleja una mayor participación de vehículos fabricados en México, después de varios años en los que aumentó la importación de unidades.

Como argumento para descartar un rompimiento comercial, destacó la fuerte integración productiva entre ambos países.

Indicó que las empresas IMMEX generan alrededor de tres millones de empleos directos y producen desde componentes para robots hasta turbinas de avión, muestra de una industria con mayor especialización.

También recordó que México se mantiene como el principal socio comercial de Estados Unidos y uno de sus mayores compradores de productos, al tiempo que incrementó las exportaciones hacia ese mercado pese a los aranceles aplicados al acero, aluminio y vehículos.

Sheinbaum adelantó que el gobierno también busca ampliar sus mercados. Informó que el Parlamento Europeo aprobó la actualización del acuerdo comercial con la Unión Europea, paso que permitirá fortalecer los vínculos económicos con esa región.

Sobre las finanzas públicas, aseguró que la recaudación fiscal mantiene un ritmo similar al del año pasado, mientras las aduanas comienzan a recuperar ingresos tras el incremento de importaciones registrado en mayo y junio.