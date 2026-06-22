Gobierno alista planta contra gusano barrenador; buscan reabrir frontera ganadera

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el próximo 26 de junio inaugurará en Chiapas la planta de producción de mosca estéril, una de las principales apuestas para frenar la plaga de gusano barrenador que mantiene restringido el ingreso de ganado mexicano a Estados Unidos.

La mandataria admitió que México no puede fijar una fecha para la reapertura de la frontera, ya que la decisión corresponde al gobierno estadounidense. Aun así, aseguró que continúan las conversaciones entre ambos países para atender el problema sanitario.

La apertura de la planta ocurre en medio de la presión del sector ganadero, afectado por los cierres impuestos por Washington ante la propagación del gusano barrenador. El gobierno mexicano busca demostrar capacidad técnica y coordinación binacional para recuperar la confianza sanitaria de su principal mercado de exportación.

México aumentó exportaciones de carne

Sheinbaum sostuvo que los productores encontraron alternativas para reducir el impacto económico del cierre fronterizo. Explicó que parte del ganado fue engordado y procesado en territorio nacional para exportar carne empaquetada hacia Estados Unidos.



Las exportaciones de carne aumentaron entre 23 y 30 por ciento durante el último año. Foto: Cuartoscuro

Según los datos expuestos por la presidenta, las exportaciones de carne aumentaron entre 23 y 30 por ciento durante el último año, lo que permitió compensar parte de las pérdidas derivadas de las restricciones al ganado en pie.

La presidenta destacó que una parte de la inversión para la planta de mosca estéril provino de Estados Unidos, un elemento que considera clave para fortalecer la cooperación bilateral frente a la plaga.

México propone una comisión binacional permanente

Ante la persistencia del problema sanitario, el gobierno mexicano planteó formalizar una comisión binacional dedicada al combate del gusano barrenador.

Sheinbaum recordó que ambos países ya enfrentaron juntos una crisis similar en décadas pasadas y consideró necesario institucionalizar los trabajos técnicos que actualmente se desarrollan mediante reuniones periódicas entre autoridades sanitarias.



Sheinbaum recordó que ambos países ya enfrentaron juntos una crisis similar en décadas pasadas. Foto: Cuartoscuro

La planta que comenzará operaciones en Chiapas iniciará con una capacidad limitada y aumentará gradualmente su producción. El objetivo es generar suficientes ejemplares estériles para interrumpir el ciclo reproductivo de la plaga y acelerar su erradicación.

La apuesta del gobierno es que la nueva infraestructura, sumada a la coordinación con Estados Unidos, permita crear las condiciones para normalizar el comercio ganadero. Sin embargo, la decisión final sobre la reapertura de la frontera seguirá en manos de Washington.