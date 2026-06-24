Sheinbaum apuesta por energías limpias y reduce dependencia del gas

La transición energética se convirtió en una de las principales apuestas del gobierno de Claudia Sheinbaum. La administración federal anunció que incorporará 32 mil megawatts de nueva capacidad eléctrica hacia 2030, de los cuales 22 mil provendrán de fuentes renovables como energía solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica y termosolar.

La meta busca cubrir el crecimiento de la demanda eléctrica, garantizar el suministro para hogares e industrias y respaldar los proyectos industriales asociados al Plan México. Según la Secretaría de Energía, el 70 por ciento de toda la nueva capacidad de generación prevista para el sexenio corresponderá a tecnologías limpias.

El gobierno calcula que al cierre del sexenio el sector público aportará 61 por ciento de la generación eléctrica del país, frente al nivel registrado antes del fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad impulsado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía sostuvo que la reforma de 2013 redujo progresivamente la participación estatal en la generación eléctrica y debilitó la planeación del sistema.

?? En la #MañaneraDelPueblo de la Presidenta @Claudiashein, nuestra Directora General, @EmiliaCallejaA, compartió la visión de la CFE para seguir fortaleciendo la generación renovable en México.



Con una meta de 32 mil MW adicionales hacia 2030, aprovecharemos el potencial del... pic.twitter.com/UpTLR1fFIg — CFEmx (@CFEmx) June 24, 2026

El nuevo programa busca revertir esa tendencia mediante inversiones públicas y esquemas de financiamiento mixto en los que la propiedad de los activos permanecerá en manos de la CFE.

Para alcanzar esas metas se prevé una inversión de 739 mil millones de pesos. La Comisión Federal de Electricidad aportará cerca de 79 por ciento de la nueva capacidad instalada, mientras que la iniciativa privada participará con alrededor de 20 por ciento.

Energías renovables ganan terreno

La administración federal estima que la participación de las energías renovables en la generación eléctrica crecerá de aproximadamente 23 por ciento a 38 por ciento hacia 2030.

El mayor crecimiento se concentrará en la energía fotovoltaica y eólica. La generación solar aumentaría 140 por ciento respecto a 2024, mientras que la geotermia crecería 90 por ciento y la energía eólica 70 por ciento. La modernización de hidroeléctricas permitiría elevar en 18 por ciento la producción de electricidad mediante el aprovechamiento del agua.

El gobierno también prevé una reducción gradual en la dependencia del gas natural para producir electricidad. Aunque los ciclos combinados seguirán aportando energía firme para respaldar la red eléctrica, la expansión de las fuentes renovables limitará el crecimiento del consumo de combustibles fósiles.

Mulegé y Puerto Peñasco, proyectos insignia

Durante la presentación, la directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, destacó dos proyectos considerados emblemáticos de la nueva estrategia energética.

#EnVivo

?? México avanza con paso firme en la transición energética.



Hoy, nuestra Directora General, @EmiliaCallejaA, participa en la #MañaneraDelPueblo encabezada por la Presidenta @Claudiashein, para presentar los avances de la CFE en energías renovables y proyectos... https://t.co/CAbVidJpAk — CFEmx (@CFEmx) June 24, 2026

El primero se desarrollará en Mulegé, Baja California Sur. Denominado Sistema Oasis, combinará una planta solar de 72 megawatts, sistemas de almacenamiento con baterías y producción de hidrógeno verde. La electricidad excedente se convertirá en hidrógeno para almacenarse y utilizarse posteriormente cuando disminuya la generación solar.

De acuerdo con la CFE, el proyecto podrá abastecer el consumo equivalente de 40 mil hogares, reducirá el uso de diésel y evitará la emisión de más de 94 mil toneladas de dióxido de carbono al año.

El segundo corresponde a la central fotovoltaica Rafael Galván Maldonado, en Puerto Peñasco, Sonora. Cuando concluyan sus cuatro etapas alcanzará una capacidad de mil megawatts de generación solar y 246 megawatts de almacenamiento mediante baterías, lo que la convertiría en la planta fotovoltaica más grande de América.

Menos emisiones y mayor soberanía

La Secretaría de Energía calcula que la expansión de las energías renovables permitirá evitar la emisión de 69 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente hacia 2030.

Sheinbaum calificó el programa como un cambio histórico para el sector eléctrico mexicano. La presidenta afirmó que por primera vez la mayor parte del crecimiento en la capacidad de generación provendrá de fuentes renovables y aseguró que la estrategia fortalecerá la soberanía energética al reducir la dependencia de combustibles importados.

La mandataria destacó el proyecto de Mulegé por su combinación de energía solar e hidrógeno verde, una tecnología que calificó como innovadora y poco extendida a escala internacional. También subrayó que todas las nuevas centrales fotovoltaicas incorporarán sistemas de almacenamiento para mejorar la estabilidad de la red eléctrica nacional.