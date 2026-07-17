Parque del Jaguar cambia sus reglas: habitantes de Tulum entrarán gratis

El Parque del Jaguar dejará de operar bajo el esquema con el que abrió sus puertas. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que los habitantes de Tulum podrán ingresar de manera gratuita, mientras que las tarifas para turistas nacionales y extranjeros serán reducidas como parte de una estrategia para acercar el proyecto a la población y fortalecer su atractivo turístico.

Durante la conferencia encabezada en Tulum, Quintana Roo, la mandataria explicó que las modificaciones surgieron después de reuniones con empresarios, organizaciones y habitantes de la región, quienes plantearon la necesidad de hacer más accesible uno de los proyectos emblemáticos del gobierno federal en el Caribe mexicano.

Sheinbaum precisó que quienes acrediten residencia en Tulum no pagarán acceso al parque. Los visitantes mexicanos cubrirán una cuota menor a la vigente y también habrá una reducción para turistas extranjeros.

La presidenta agregó que el estacionamiento dejará de tener costo y que el transporte eléctrico que conecta distintos puntos del complejo también será gratuito para los usuarios.

Impacto y reacciones de la comunidad local

Las medidas buscan incrementar la afluencia al Parque del Jaguar, que integra espacios naturales, zonas arqueológicas, infraestructura turística y la estación del Tren Maya en Tulum, uno de los principales destinos turísticos del país.

El Parque del Jaguar abrió como una de las obras insignia vinculadas al Tren Maya, pero desde su inauguración enfrentó críticas de prestadores de servicios turísticos, empresarios y habitantes de Tulum por el costo de acceso y los cobros adicionales, como el estacionamiento.

Los sectores locales argumentaban que las tarifas desincentivaban las visitas de la población y limitaban el potencial económico del complejo.

En las últimas semanas, representantes empresariales y organizaciones civiles sostuvieron reuniones con autoridades federales para plantear ajustes al modelo de operación. A partir de ese diálogo, el gobierno decidió eliminar algunos cobros y reducir otros, con el objetivo de incrementar la afluencia de visitantes y mejorar la relación del proyecto con la comunidad local.

El anuncio representa un ajuste en la estrategia inicial del proyecto. En lugar de mantener un esquema de acceso con tarifas generalizadas, el gobierno federal optó por flexibilizar las condiciones de ingreso después de escuchar las demandas de los actores locales, en un intento por mejorar la aceptación social del parque y fortalecer su integración con la actividad económica de la región.

La presidenta adelantó que en los próximos días también se presentará una estrategia integral para atender el problema del sargazo en las costas de Quintana Roo, otro de los desafíos que enfrenta el sector turístico del estado.