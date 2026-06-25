Sheinbaum felicitará al presidente electo de Colombia

México felicitará al presidente electo de Colombia y buscará mantener una relación de cooperación con su próximo gobierno, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina.

La mandataria sostuvo que la política exterior mexicana privilegia el diálogo con todos los países, independientemente de las diferencias ideológicas entre los gobiernos.

"Obviamente vamos a felicitar al presidente electo de Colombia y buscamos siempre una buena relación con Colombia, más allá de estar de acuerdo o no en ciertos temas", afirmó.

Perspectiva de Sheinbaum sobre la influencia internacional y proyectos progresistas

Sheinbaum hizo esa declaración al ser consultada sobre el cambio político en Colombia y el avance de fuerzas de derecha en América Latina. Consideró que parte de ese fenómeno responde a la influencia de grupos internacionales que utilizan redes sociales para difundir noticias falsas y posicionar determinadas narrativas.

Añadió que, desde la perspectiva de su gobierno, la permanencia de proyectos progresistas depende de la cercanía con la población y de la organización ciudadana para defender sus derechos.

La presidenta extendió ese planteamiento al caso de Perú. Dijo que México mantiene la disposición de fortalecer la relación bilateral una vez que concluya el proceso político en ese país.

También reiteró la petición para que las autoridades peruanas otorguen el salvoconducto a un integrante del gobierno del expresidente Pedro Castillo que permanece bajo protección diplomática de México. Recordó que el inmueble de la representación mexicana continúa bajo resguardo de Brasil.

Sheinbaum subrayó que esa diferencia no impide mantener la disposición de construir una relación institucional con el próximo gobierno peruano.