México descarta acostumbrase con el gusano barrenador

El gobierno federal descartó que México tenga que convivir de manera permanente con el gusano barrenador y mantuvo como objetivo erradicar la plaga para recuperar las exportaciones de ganado hacia Estados Unidos.

Acciones del gobierno para erradicar el gusano barrenador

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a especialistas que consideran improbable eliminar por completo la plaga debido a la movilidad del ganado y a las condiciones climáticas que favorecen la reproducción de la mosca. La mandataria sostuvo que el país ya superó una situación similar y confió en repetir ese resultado.

Explicó que la estrategia se basa en la liberación de moscas estériles, una tecnología utilizada desde hace más de cuatro décadas. Añadió que Estados Unidos desarrolló una nueva variedad con mayor proporción de machos, lo que incrementa la eficacia del programa.

Esa tecnología está bajo análisis de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para incorporarla a la planta que se construye en Chiapas.

Sheinbaum recordó que el gusano barrenador reapareció tras avanzar desde Centroamérica y señaló que México también trabaja con el gobierno de Panamá, donde opera otra planta especializada en la producción de insectos estériles.

La presidenta indicó que la apertura de la frontera depende de los resultados que arroje la liberación de moscas y del comportamiento de la plaga en el sur del país. Aunque Sonora y Chihuahua permanecen libres de casos, explicó que el gobierno estadounidense decidió mantener el cierre hasta comprobar la efectividad del programa sanitario.

Afirmó que existe comunicación permanente con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos y calificó como positiva la coordinación técnica entre ambos gobiernos para atender la emergencia zoosanitaria.

Impacto económico y coordinación con Estados Unidos

Además de la liberación de moscas estériles, el gobierno mantiene campañas para que los productores atiendan de inmediato las heridas del ganado, principal vía de ingreso de las larvas. También impulsa la instalación de trampas para reducir la presencia del insecto y contener su expansión.

Sobre el impacto económico, Sheinbaum reconoció que el cierre fronterizo afecta a los exportadores mexicanos, pero también a los engordadores y procesadores de carne en Estados Unidos. Aun así, aseguró que México incrementó sus exportaciones de carne durante el último año.

La mandataria informó que la administración federal otorgó apoyos a ganaderos de Sonora, Coahuila y Durango para fortalecer la producción destinada al mercado nacional mientras continúa la negociación para restablecer el comercio de ganado en pie con Estados Unidos.