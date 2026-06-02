Sheinbaum apuesta por IA y expediente clínico digital

Al anunciar la expansión de plataformas digitales capaces de compartir estudios médicos, integrar expedientes clínicos y acercar diagnósticos especializados a comunidades alejadas del país, la presidenta Claudia Sheinbaum colocó a la inteligencia artificial como una pieza clave de la modernización del sistema público de salud.

Acciones de la autoridad para modernizar el sistema público de salud

Durante la presentación de nuevos proyectos tecnológicos en el sector salud, la mandataria sostuvo que el objetivo es que todas las personas cuenten con un expediente clínico digital único, disponible en cualquier centro de salud u hospital del sistema público. La medida busca facilitar el seguimiento médico de los pacientes, reducir tiempos de atención y mejorar la coordinación entre instituciones.

"La conectividad y el expediente único son fundamentales", afirmó Sheinbaum al explicar que la meta para este año es conectar todos los centros de salud del país a internet para permitir el intercambio de información médica entre unidades de atención y hospitales.

La estrategia incluye la incorporación de inteligencia artificial en procesos de diagnóstico. Como ejemplo, el ISSSTE puso en operación cuatro salas de interpretación remota de mastografías equipadas con herramientas de análisis asistido por IA. Los centros se ubican en Ciudad de México, Jalisco, Yucatán y Coahuila.

Innovamos y transformamos la atención a la salud en el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar. https://t.co/Jv81ZksYRM — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 2, 2026

De acuerdo con las autoridades, estas unidades tendrán capacidad para interpretar más de 400 mil mastografías durante 2026, con estudios enviados desde 98 unidades médicas de todo el país. La cobertura crecerá a 180 unidades en 2027.

Sheinbaum destacó que este modelo permitirá que una mastografía tomada en una entidad pueda ser analizada por especialistas ubicados a cientos de kilómetros de distancia, con apoyo de sistemas que identifican posibles riesgos de cáncer de mama y agilizan la detección oportuna.

Detalles confirmados sobre la incorporación de inteligencia artificial y tecnología médica

La presidenta también adelantó que el gobierno federal impulsa una compra consolidada de equipos médicos para IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar con el objetivo de incorporar tecnología de última generación en hospitales y centros de salud.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, presentó herramientas digitales que ya operan en miles de unidades médicas. Entre ellas destacó "Mírame a los ojos", un sistema de reconocimiento de voz que permite a los médicos dictar consultas mientras se genera automáticamente el expediente clínico electrónico.

El funcionario informó además sobre la expansión de teleconsultas, la adquisición de tomógrafos de alta resolución, nuevos programas de cirugía robótica y la operación del sistema CyberKnife en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, tecnología utilizada para tratar tumores con precisión milimétrica sin necesidad de procedimientos invasivos.

A su vez, el director general de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, anunció inversiones superiores a 13 mil millones de pesos para incorporar más de 32 mil equipos médicos durante 2026.

Entre los proyectos destacados se encuentran tomógrafos con inteligencia artificial en comunidades indígenas de Nayarit, cirugía fetal mínimamente invasiva en Tabasco, nuevos servicios de braquiterapia oncológica en Zacatecas, quirófanos inteligentes en Morelos y la ampliación de cirugía robótica en hospitales públicos.