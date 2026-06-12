Sheinbaum defiende operativo del Mundial tras jornada inaugural

La inauguración de la Copa del Mundo 2026 dejó imágenes de celebración dentro del Estadio Ciudad de México y una ciudad bajo presión por movilizaciones y concentraciones en distintos puntos de la capital. Frente a ese escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum salió a respaldar el operativo desplegado para garantizar el desarrollo del partido inaugural.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que la coordinación entre el Gobierno de México y el Gobierno de la Ciudad de México permitió atender la llegada de miles de aficionados sin incidentes mayores, pese a la expectativa que generaba el primer partido del torneo.

La defensa del operativo llega después de una jornada en la que las autoridades enfrentaron el desafío de proteger uno de los eventos más observados del planeta mientras en la capital persistían protestas y bloqueos vinculados a distintas demandas sociales.

Sheinbaum destacó que la planeación incluyó reuniones previas entre equipos federales y capitalinos, así como coordinación con las sedes de Guadalajara y Monterrey. Afirmó que desde semanas antes se trabajó para evitar problemas de acceso y movilidad durante la inauguración.

Gobierno presume coordinación

La presidenta consideró que el dispositivo funcionó mejor que en otros encuentros de alta convocatoria celebrados previamente en el estadio. Según explicó, el flujo de ingreso se desarrolló de manera ordenada y permitió que los asistentes llegaran a tiempo al partido.

"Todo salió muy bien, a la perfección".

Afirmó al evaluar los resultados de la operación de seguridad y movilidad desplegada en torno al inmueble.

Impacto cultural y económico de la inauguración

En opinión de Sheinbaum, la inauguración de la Copa del Mundo 2026 se convirtió en una vitrina internacional para México y en una oportunidad para fortalecer la llegada de visitantes en los próximos años.

Aseguró que la imagen proyectada por el país durante la ceremonia inaugural y el triunfo de la Selección Mexicana contribuirán a consolidar a México como destino turístico. Destacó el ambiente que se vivió en el Zócalo capitalino y la presencia de aficionados nacionales y extranjeros durante la jornada.

"Es una gran imagen de México".

Afirmó Sheinbaum al señalar que el país mostró al mundo su riqueza cultural, sus tradiciones y la capacidad de organizar eventos de gran escala.

Sobre las perspectivas económicas, Sheinbaum sostuvo que el Mundial podría traducirse en un incremento de entre 5 y 8 por ciento en la actividad turística durante los años posteriores al torneo, según estudios citados por funcionarios del sector.

Salma Hayek y la representación de México

Otro de los temas que abordó fue la participación de la actriz Salma Hayek durante las actividades relacionadas con la inauguración del Mundial. La presidenta aclaró que la veracruzana acudió como invitada de la FIFA y no como representante oficial del Gobierno mexicano.

Explicó que la organización del torneo definió a las personalidades que participaron en sus actos protocolarios y consideró que Hayek representa dignamente a México por su trayectoria internacional y su contribución a la difusión de la cultura mexicana.