Sheinbaum asiste a la final del Mundial 2026 y coincide con Trump en Nueva York

La presidenta Claudia Sheinbaum acudió este domingo a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Nueva York, donde coincidió con líderes políticos y deportivos de distintos países en uno de los actos de mayor proyección internacional del año.

La mandataria mexicana asistió al partido entre España y Argentina por invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien compartió el palco de honor con el primer ministro de Canadá, Mark Carney; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el rey Felipe VI y la reina Letizia de España, además de otras autoridades vinculadas con la organización del torneo.

Antes de trasladarse al MetLife Stadium, Sheinbaum salió del hotel donde pasó la noche y fue recibida por decenas de mexicanos que la esperaban con banderas, mariachi, aplausos y gritos de "¡Presidenta!" y "¡No está sola!".

La presidenta saludó a los asistentes, aceptó fotografías y agradeció las muestras de apoyo antes de abordar el convoy que la condujo al estadio.

Más tarde compartió un video del recibimiento en sus redes sociales con el mensaje: "Gracias por recibirme con tanto cariño en Nueva York. Son más que correspondidos. Mexicanas y mexicanos trabajadores, los quiere y admira todo México".

Gracias por recibirme con tanto cariño en Nueva York. Son más que correspondidos. Mexicanas y mexicanos trabajadores, los quiere y admira todo México pic.twitter.com/saoUSJy2eb — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 19, 2026

La visita comenzó con un cambio de logística después de que el vuelo comercial en el que viajaría a Nueva York fue cancelado por las tormentas que afectaron el noreste de Estados Unidos. Para mantener su agenda, el Gobierno de México dispuso una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Implicaciones diplomáticas y agenda oficial durante la visita

La presencia de la presidenta en la final trasciende el ámbito deportivo. La coincidencia con Donald Trump y Mark Carney ocurre en vísperas de una nueva etapa de negociaciones sobre la revisión del T-MEC y en un contexto marcado por la cooperación bilateral en seguridad, comercio y migración, aunque el Gobierno de México no ha confirmado reuniones bilaterales adicionales durante la visita.

La presencia simultánea de los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá convirtió la final del Mundial en un escaparate diplomático además de deportivo. El encuentro ocurre mientras los tres gobiernos mantienen abiertos asuntos estratégicos como la revisión del T-MEC, la cooperación en seguridad y la política migratoria.

Al concluir la final, Sheinbaum tiene previsto regresar a México para retomar sus actividades oficiales.