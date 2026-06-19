Sheinbaum celebra fallo de la Corte sobre Guardería ABC

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de impedir la prescripción de los delitos relacionados con el caso Guardería ABC abrió un nuevo capítulo en una de las tragedias que más han marcado la vida pública del país.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el fallo aprobado por unanimidad y sostuvo que difícilmente una integración anterior del máximo tribunal habría tomado una resolución similar.

La mandataria consideró que la determinación refleja una nueva etapa en el Poder Judicial, luego de que los ministros fueran electos mediante voto popular. Según dijo, la resolución coloca en el centro a las víctimas y a sus demandas de justicia.

"Es histórica realmente".

Afirmó Sheinbaum al referirse al fallo que responde a una petición impulsada por madres y padres de los menores afectados por el incendio ocurrido en 2009 en Hermosillo, Sonora.

La presidenta adelantó que solicitará a la Fiscalía General de la República un informe público para explicar los alcances legales de la resolución y las posibles consecuencias para exfuncionarios o personas vinculadas al caso.

Sheinbaum evitó pronunciarse sobre eventuales responsabilidades penales y señaló que esa definición corresponde a las instituciones encargadas de la procuración de justicia.

Contexto y consecuencias del caso Guardería ABC

El caso volvió a la discusión pública luego de que la Corte determinara que los delitos relacionados con la tragedia no pueden extinguirse por el paso del tiempo, una exigencia que las familias han mantenido durante más de una década.

La mandataria aprovechó para contrastar la decisión con otros expedientes que, a su juicio, reflejan rezagos de sexenios anteriores, como el proceso contra Israel Vallarta. En ese contexto, insistió en que la función de la Corte debe ser garantizar el cumplimiento de la Constitución y la igualdad ante la ley.

La resolución llega a 17 años del incendio que dejó 49 niños muertos y más de un centenar de lesionados, un caso que se convirtió en símbolo de impunidad y de la exigencia de justicia por parte de las familias afectadas.