Sheinbaum pospone visita a Durango; ¿será por partido México Inglaterra?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantendrá una agenda privada este domingo, luego de que la Presidencia no programó actividades públicas y de que medios de Durango reportaron el aplazamiento de la visita que se esperaba a la presa El Tunal II.

La modificación ocurre después de que la propia mandataria adelantó, durante su conferencia matutina del 1 de julio, que todavía evaluaba incorporar Durango a su gira de trabajo para supervisar el avance de esa obra hidráulica.

¿Por qué se pospuso la visita a la presa El Tunal II?

Aunque ninguna dependencia federal confirmó oficialmente el recorrido, en Durango se preparaba una visita de supervisión a la presa El Tunal II, uno de los proyectos de infraestructura hidráulica más importantes del estado.

Medios locales informaron que el recorrido previsto para este domingo quedó pospuesto. Hasta el momento, la Presidencia no ha explicado las razones del cambio ni ha informado si la gira será reprogramada o si la visita será de carácter privado.

En círculos políticos de Durango circula la versión de que el ajuste coincidió con la modificación del horario del partido entre las selecciones de México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, ninguna autoridad federal ha confirmado que exista relación entre ambos hechos.

Importancia y objetivos de la presa El Tunal II

Es la segunda ocasión reciente en que una agenda preliminar atribuida a la presidenta cambia de última hora. La Presidencia tampoco difundió actividades públicas para este domingo.

La presa El Tunal II contempla una inversión cercana a cuatro mil millones de pesos y busca garantizar el suministro de agua potable para la ciudad de Durango durante las próximas décadas, además de sustituir pozos con altas concentraciones de arsénico.