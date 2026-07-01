"Al que no quiera a México le va a ir mal": Sheinbaum

La clasificación de la Selección Mexicana a los cuartos de final del Mundial 2026 llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum a reivindicar el orgullo nacional y a defender la identidad del país durante su conferencia matutina.

La mandataria felicitó al equipo por vencer a Ecuador y avanzar entre los ocho mejores del torneo. Describió el partido como un juego de "primerísima" y destacó que los futbolistas dejaron todo en la cancha con profesionalismo y entrega.

"Es un orgullo para todas y todos los mexicanos", afirmó. Agregó que el desempeño del equipo confirma que el país tiene razones para sentirse orgulloso de su historia, de sus valores y de la manera en que recibe a quienes lo visitan.

Sheinbaum recordó que, después del primer triunfo de México en el torneo, dijo que "al que no quiera a México le va a ir mal", una frase que volvió a utilizar para defender la confianza en el país y en la Selección Nacional.

Jugaron con el corazón, con el alma y con orgullo. Hoy nuestra Selección nos regaló una alegría inolvidable y demostró que nunca debemos dejar de creer en México. Gracias por defender nuestros colores con pasión y por hacer que todo un país celebre unido. ¡Que siga sonando... — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 1, 2026

Balance y hospitalidad durante el Mundial 2026 en México

Sostuvo que el resultado fortalece el orgullo de ser mexicanos y mantiene unido al país en torno al Mundial 2026. "Es un orgullo para todas y todos los mexicanos. Es una alegría muy grande y estamos esperando otro triunfo de la selección", expresó.

También hizo un balance de la participación de México como sede del torneo. Afirmó que el país recibió con fraternidad a miles de aficionados y selecciones de distintos continentes, quienes reconocieron la hospitalidad encontrada durante su estancia.

"No es por nada, pero el Mundial se ha vivido en México. Poco hemos visto de las celebraciones en Estados Unidos o en Canadá. Realmente aquí es donde se ha gozado y recibido al mundo entero de manera muy especial", dijo.

La presidenta sostuvo que el Mundial ha encontrado su mayor ambiente en territorio mexicano. Aseguró que las celebraciones, la convivencia entre aficionados y la hospitalidad mostrada hacia visitantes de distintos países colocaron a México como el corazón de la Copa del Mundo.

La presidenta aprovechó para llamar a los aficionados a celebrar con responsabilidad tras los festejos por la clasificación de México, al señalar que la alegría por los resultados deportivos debe ir acompañada de prudencia.

Al recordar el mensaje que publicó después del partido, Sheinbaum resumió el sentimiento que, a su juicio, dejó la actuación del equipo nacional: "Jugaron con el corazón, con el alma y con orgullo... Gracias por defender nuestros colores con pasión y por hacer que todo un país celebre unido. ¡Que siga sonando fuerte el grito de gol!".