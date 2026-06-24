Sheinbaum pasa su cumpleaños con Jesús Tarriba ¿Cómo lo celebró?

Después de los mariachis, el pastel y las felicitaciones en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cerró la celebración de su cumpleaños número 64 con una publicación de carácter personal en sus redes sociales.

La mandataria compartió una fotografía en la que aparece junto a su esposo, Jesús María Tarriba, sentado a la mesa de su casa mientras ambos disfrutan un plato de pozole rojo.

"Muchas gracias por todos sus mensajes. Les comparto que hoy, día de mi cumpleaños, estoy en compañía de mi esposo Jesús, disfrutando de un rico pozole rojo, mi platillo favorito", escribió la presidenta.

La imagen muestra una celebración sencilla y alejada del ambiente institucional que marcó las primeras horas del día. Sobre la mesa aparecen los platos de pozole, tostadas y bebidas, mientras la pareja posa tomada de la mano.

La publicación llegó horas después de la conferencia matutina, donde Sheinbaum recibió serenata de reporteros y simpatizantes, partió un pastel en Palacio Nacional y agradeció las muestras de afecto por su cumpleaños.

En pocos minutos, la fotografía comenzó a acumular miles de reacciones y comentarios de usuarios que aprovecharon la publicación para enviar nuevas felicitaciones a la presidenta.

Con ese mensaje, Sheinbaum dejó el terreno político por un momento para compartir una escena de su vida personal y revelar un gusto culinario que hasta ahora no había hecho público: el pozole rojo es su platillo favorito.

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