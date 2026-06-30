Fallo contra Trump da alivio a familias migrantes: Sheinbaum

La decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos de frenar la orden ejecutiva promovida por el presidente Donald Trump para eliminar la ciudadanía por nacimiento representa una buena noticia para miles de familias migrantes, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria explicó que apenas conoció la resolución durante su conferencia matutina y señaló que, por lo visto, el máximo tribunal estadounidense concluyó que la medida no es compatible con la Constitución de ese país.

"Qué bueno. La Suprema Corte de todos los países normalmente revisa la constitucionalidad de decretos y leyes. En este caso, por lo visto, dijo que esta decisión no es constitucional", expresó.

Sheinbaum destacó que el fallo beneficia a mexicanas, mexicanos y personas de otras nacionalidades cuyos hijos nacieron en territorio estadounidense, aun cuando sus padres carezcan de documentos migratorios.

Reacciones y beneficios para la comunidad migrante mexicana

Recordó el caso de un trabajador deportado al que conoció durante una gira por Veracruz. Según relató, el hombre vivió dos décadas en Estados Unidos, donde nacieron sus hijos y permanece su esposa, mientras él regresó a México tras ser expulsado.

La presidenta sostuvo que millones de mexicanos emigraron durante años por la falta de oportunidades económicas en el país y ocuparon empleos que requería la economía estadounidense, por lo que rechazó los discursos que presentan a los migrantes como un problema.

También recordó que los hijos de padres mexicanos nacidos en Estados Unidos pueden obtener la nacionalidad mexicana mediante su registro en los consulados, con lo que acceden a la doble nacionalidad.

Sheinbaum explicó que esa posibilidad existe desde la reforma que permitió conservar la nacionalidad mexicana aun cuando se adquiera otra, por lo que invitó a las familias a aprovechar ese derecho.

Al dirigirse a la comunidad mexicana en Estados Unidos, afirmó que las y los migrantes deben mantener "la frente en alto" frente a cualquier acto de discriminación y reiteró que representan un orgullo para México por su trabajo y su contribución tanto a la economía estadounidense como a la mexicana.

"Son héroes y heroínas para nosotros. Son gente trabajadora que salió adelante en condiciones muy difíciles y siempre serán motivo de orgullo para México", concluyó.