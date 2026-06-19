Sheinbaum felicita a la Selección durante la mañanera

La victoria de México sobre Corea del Sur volvió a colarse en la agenda política. La presidenta Claudia Sheinbaum abrió este viernes su conferencia matutina con una felicitación a la Selección Nacional por el triunfo que aseguró el liderato del Grupo A en el Mundial 2026.

"Muchas felicidades a la Selección Nacional. Por su juego, por el gol, la tajada del portero y por la felicidad que le dan al pueblo de México".

Expresó la mandataria antes de proyectar un video con imágenes de las celebraciones registradas en distintas ciudades del país.

La mandataria presentó en el Salón Tesorería de Palacio Nacional un video en el que se muestra el ambiente de fiesta en diversas ciudades del país donde el público salió a las calles para demostrar su apoyo a la Selección Mexicana de Futbol.

Horas antes, Sheinbaum también celebró el triunfo en sus redes sociales. "Muchas felicidades a nuestra Selección. Su triunfo llena de orgullo a todo México", escribió junto a una fotografía y un video elaborado con inteligencia artificial para conmemorar la victoria del Tricolor.

La presidenta compartió una imagen acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba. En la fotografía aparece caminando por uno de los pasillos de Palacio Nacional con la camiseta verde de la Selección Mexicana. En la espalda se observa la leyenda "Presidenta" y el número 1, en referencia al lugar que ocupa México en su grupo.

Reacciones y ambiente nacional por triunfo en Mundial

El material difundido también incluye un video generado con inteligencia artificial en el que la mandataria aparece celebrando la anotación de Luis Romo, autor del gol que dio a México tres puntos decisivos y el primer lugar de su sector.

La publicación se sumó al ambiente de euforia que dejó el resultado frente a Corea del Sur. Miles de aficionados celebraron en plazas, bares y calles de distintas ciudades del país una victoria que acerca al conjunto dirigido por Javier Aguirre a los octavos de final.

Con el boleto a la siguiente ronda prácticamente asegurado, el Tricolor se ha convertido en uno de los principales motores del ambiente mundialista que vive México.

La presidenta se sumó a ese ánimo colectivo desde Palacio Nacional, donde siguió el partido y compartió mensajes de respaldo al equipo nacional en una noche marcada por los festejos dentro y fuera de las canchas.