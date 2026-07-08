Sheinbaum cita a Ken Salazar para defender a López Obrador

Las declaraciones del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dieron a la presidenta Claudia Sheinbaum un nuevo argumento para rechazar los señalamientos que vinculan al expresidente Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum retomó una entrevista concedida por Salazar al periodista Jorge Ramos, en la que el exdiplomático afirmó que nunca tuvo evidencia de que López Obrador mantuviera acuerdos con grupos delictivos.

La mandataria subrayó que esa declaración contradice los adelantos publicados sobre el libro que Salazar alista, donde se menciona el testimonio de un empresario cuya identidad permanece reservada.

Acciones del gobierno frente al Cártel de Sinaloa

La presidenta recordó que ese adelanto fue difundido por un diario nacional y sostiene que el entonces mandatario estaba preocupado por la información que pudiera aportar Ismael "El Mayo" Zambada tras su captura. Sin embargo, destacó que el propio Salazar reconoció públicamente que jamás contó con pruebas que respaldaran esa versión.

Sheinbaum añadió que las acciones del gobierno de López Obrador contradicen cualquier acusación de protección al Cártel de Sinaloa. Como ejemplo mencionó la captura de Ovidio Guzmán López y de otros integrantes de esa organización durante el sexenio anterior.



La presidenta aseguró que la campaña que insiste en llamar "narcopresidente".Foto: Cuartoscuro

La mandataria contrastó esos resultados con gobiernos anteriores. Recordó que Joaquín "El Chapo" Guzmán escapó de prisión en 2001 y no fue recapturado sino hasta 2014.

También citó el caso de Genaro García Luna, sentenciado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, para sostener que existen antecedentes documentados de vínculos entre funcionarios de administraciones pasadas y grupos criminales.

La presidenta aseguró que la campaña que insiste en llamar "narcopresidente" a López Obrador carece de sustento y forma parte de una estrategia para desacreditar tanto al gobierno anterior como a su administración. Afirmó que los resultados en materia de seguridad respaldan la actuación de ambos gobiernos.