Suman 20 llamadas entre Sheinbaum y Trump; Cuba entró a la conversación

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que ha sostenido alrededor de 20 llamadas telefónicas con el mandatario estadounidense Donald Trump, una cifra que supera ampliamente las conversaciones conocidas públicamente hasta ahora y que ofrece una nueva dimensión sobre la intensidad de la relación entre ambos gobiernos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria informó que uno de esos diálogos incluyó un tema históricamente sensible para Washington y para la diplomacia mexicana: Cuba.

"Llevamos 20 llamadas".

Dijo Sheinbaum al explicar que en una de esas conversaciones expuso directamente a Trump la posición de México sobre la isla y el rechazo al endurecimiento de las sanciones económicas.

Hasta mayo de este año, se habían documentado alrededor de 13 llamadas entre ambos mandatarios desde que comenzó la administración de Trump. La cifra dada a conocer por la presidenta implica que existe una actividad diplomática más intensa de la que había sido informada públicamente.

La mayoría de esas conversaciones han estado relacionadas con comercio, migración, seguridad fronteriza, combate al narcotráfico y cooperación económica. Sin embargo, Sheinbaum confirmó que Cuba también llegó a la mesa.

Cuba aparece en la agenda bilateral

La presidenta explicó que comentó a Trump que el gobierno cubano ha impulsado medidas para abrir distintos sectores de su economía y consideró que esos cambios deberían ser tomados en cuenta por Estados Unidos.

"Cuba ha hecho un esfuerzo también por abrir su economía. Valdría la pena tomar esto en cuenta", relató.

Sheinbaum reiteró que México mantiene una posición histórica de rechazo a los bloqueos económicos y sostuvo que esas medidas terminan afectando a la población.

"No estamos de acuerdo con los bloqueos. Dañan a los pueblos, no a los gobiernos", afirmó.

La mandataria insistió en que la política exterior mexicana seguirá basada en la autodeterminación de los pueblos, la soberanía nacional y la búsqueda del diálogo como mecanismo para resolver diferencias internacionales.

Más llamadas de las que se conocían

Desde el triunfo electoral de Trump y el inicio del gobierno de Sheinbaum, la relación bilateral ha atravesado negociaciones sobre aranceles, seguridad, migración, combate al tráfico de drogas y cooperación económica.

La propia presidenta ha reconocido en distintas ocasiones que existen desacuerdos con Washington, particularmente en asuntos de política exterior y soberanía. Sin embargo, aseguró que las conversaciones con Trump se desarrollan en un ambiente de respeto.

"Hay temas en los que estamos de acuerdo y hay temas en los que no estamos de acuerdo, y es normal", señaló.

Durante diversas conferencias matutinas se ha preguntado a la mandataria sobre si sostendría llamadas con el mandatario estadounidense por temas como seguridad, migración o política exterior. La declaración deja ver una relación marcada por diferencias políticas, pero sostenida por un canal de comunicación constante entre Palacio Nacional y la Casa Blanca.

Más allá de los encuentros diplomáticos o los comunicados oficiales, la relación entre ambos gobiernos parece construirse cada vez más a través de conversaciones directas entre sus mandatarios.