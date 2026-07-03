Huachicol fiscal: dos investigaciones siguen abiertas y vienen más detenciones

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno mantiene abiertas dos investigaciones de gran escala contra redes dedicadas al contrabando de combustibles, las cuales ya derivaron en múltiples detenciones y todavía tienen órdenes de captura pendientes, incluso contra empresarios ubicados en Estados Unidos.

La primera carpeta surgió tras el arribo de un buque al puerto de Tampico, en marzo de 2025. La embarcación transportaba diésel, pero la carga fue declarada como una sustancia distinta.

La irregularidad fue detectada por personal de Aduanas y notificada a la Secretaría de Marina, lo que dio origen a una investigación que continúa abierta.

Sheinbaum explicó que esa indagatoria permitió identificar a empresarios con doble nacionalidad mexicana y estadounidense. Agregó que México ya solicitó su extradición porque enfrentan órdenes de aprehensión emitidas por autoridades mexicanas.

La segunda investigación se centra en carros tanque de ferrocarril que ingresaron combustible de contrabando por la frontera norte. La presidenta indicó que la Fiscalía General de la República desarrolla esa carpeta y que aún faltan diligencias por ejecutar.

Red financiera bajo la mira

La mandataria explicó que la estrategia también incluye controles para rastrear el traslado legal de combustibles. Recordó que la Secretaría de Energía, el SAT y Aduanas implementaron un sistema de códigos QR para identificar el origen, permisos y destino de cada pipa. Cuando se detecta una unidad sin registro, se abre una carpeta de investigación.

Sobre la empresa mencionada en una publicación de El Universal, relacionada con sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Sheinbaum dijo que no contaba con información específica del caso.

Sin embargo, precisó que la Unidad de Inteligencia Financiera ya intercambia información con autoridades estadounidenses antes del anuncio de esas sanciones.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el Gabinete de Seguridad sostuvo una reunión con la Fiscalía General de la República para revisar nuevos objetivos relacionados con el huachicol fiscal.

Añadió que existen investigaciones adicionales y próximas detenciones que no pueden hacerse públicas para no afectar las indagatorias.

Las declaraciones muestran que la estrategia federal ya no se concentra únicamente en decomisar combustible ilegal. El gobierno busca desarticular las redes empresariales, financieras y logísticas que sostienen el contrabando de hidrocarburos, incluso cuando parte de sus operaciones se desarrolla fuera del país.