Gobierno investiga a dos mineras canadienses por presuntos nexos criminales

Dos empresas mineras de origen canadiense permanecen bajo investigación del Gabinete de Seguridad tras denuncias públicas que las vinculan con presuntos nexos con la delincuencia organizada, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia matutina, la mandataria precisó que las indagatorias surgieron a partir de señalamientos difundidos en medios de comunicación y no por denuncias formales presentadas ante la Fiscalía General de la República o alguna otra autoridad.

Sheinbaum subrayó que, hasta el momento, el gobierno federal no cuenta con elementos que permitan confirmar las acusaciones.

"Hay dos casos que está investigando el Gabinete de Seguridad que han sido denunciados en los medios de comunicación más que directamente en alguna institución", explicó.

No hay pruebas concluyentes

La presidenta también se refirió a versiones que señalan que algunas empresas habrían mantenido contacto con grupos criminales para operar en determinadas regiones del país.

Sin embargo, aclaró que existen denuncias en ambos sentidos. Según explicó, también han surgido versiones que apuntan a la utilización de organizaciones delictivas para intervenir en conflictos laborales dentro de algunas compañías.

"Ahí no tenemos realmente ninguna certeza de que así sea", afirmó.

Pide denunciar amenazas y extorsiones

Sheinbaum sostuvo que cualquier empresa que enfrente amenazas, extorsiones o presiones de grupos criminales debe acudir de inmediato a las autoridades competentes.

La #FGR, a través de #FEMDO, trabaja en coordinación con la Estrategia Nacional contra la Extorsión para proteger tu patrimonio y tu seguridad. pic.twitter.com/sinrZjiHAu — FGR México (@FGRMexico) June 22, 2026

Indicó que las denuncias pueden presentarse ante fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República o directamente ante el Gabinete de Seguridad para que se inicien las investigaciones correspondientes.

La declaración ocurre en medio del escrutinio sobre operaciones mineras en distintas regiones del país y mientras el gobierno federal mantiene seguimiento a casos que han generado preocupación por posibles vínculos entre actividades económicas y organizaciones criminales.

La presidenta insistió en que las investigaciones continúan abiertas y que será la autoridad la que determine si existen o no responsabilidades derivadas de los señalamientos.