Gabinete de Seguridad investiga ataque contra regidora de Morena en Tecate

El Gabinete de Seguridad investiga el atentado contra regidora de Morena en Tecate, Baja California, María de Jesús Quijada Maldonado, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien calificó el ataque como un hecho "muy lamentable" y señaló que las autoridades federales darán seguimiento a las indagatorias.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria fue consultada sobre el reporte que recibió de su gabinete respecto al caso. En respuesta, confirmó que las instituciones de seguridad ya trabajan en la investigación para esclarecer el móvil y dar con los responsables.

"Es un muy lamentable caso y ellos están haciendo la investigación de por qué se da este atentado", declaró.

Sheinbaum evitó adelantar hipótesis sobre el ataque y señaló que será el propio Gabinete de Seguridad el que informe públicamente sobre los avances conforme se consoliden las investigaciones.

El ataque armado contra la regidora dejó como saldo la muerte de su esposo, Jesús Pereida Ruiz, mientras la funcionaria permanece hospitalizada tras recibir varios impactos de bala.

La agresión ocurrió la tarde del lunes en el fraccionamiento La Hacienda, cuando hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaba la pareja y abrieron fuego. Reportes preliminares señalan que una hija de ambos y un escolta también resultaron lesionados, aunque las autoridades aún no precisan oficialmente su estado de salud.

María Quijada, regidora de Tecate, se encuentra con vida y fuera de peligro, informó su padre, tras darse a conocer que presuntamente había muerto en un ataque contra ella y su esposo Jesús Pereida. pic.twitter.com/gMl60vvtSL — Ovaciones (@ovaciones) July 15, 2026

Jesús Pereida Ruiz murió en el lugar del ataque. Quijada Maldonado fue trasladada inicialmente a un hospital de Tecate y posteriormente llevada a un centro médico en California, Estados Unidos. Medios locales reportan que permanece en estado crítico, aunque el gobierno de Baja California no ha emitido un parte médico oficial.

Una regidora con presencia en temas sociales

María de Jesús Quijada Maldonado integra el Cabildo de Tecate para el periodo 2024-2027 bajo las siglas de Morena. Preside las comisiones de Bienestar, Agua y Energía, así como la de Protección a las Infancias y Adolescencias.

Su esposo, Jesús Pereida Ruiz, tuvo trayectoria en corporaciones de seguridad pública y posteriormente colaboró como asesor en esa materia, un antecedente que ahora también forma parte del contexto analizado por las autoridades, aunque hasta ahora no existe información oficial que vincule el atentado con esa actividad.

El ataque ocurre mientras el Gobierno presume baja en homicidios

El atentado se registró el mismo día en que el Gabinete de Seguridad presentó un informe nacional en el que reportó una reducción cercana al 48 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos respecto al inicio del actual gobierno.

La agresión también vuelve a colocar a Baja California bajo los reflectores por la violencia que enfrenta la entidad y por los riesgos para autoridades municipales, un fenómeno que ha persistido en distintas regiones del país.