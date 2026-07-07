Sheinbaum: Rocha Moya está en Culiacán

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Rubén Rocha Moya permanece en Culiacán y descartó que el gobierno federal vigile sus movimientos. Añadió que cualquier determinación sobre su situación corresponde a la Fiscalía.

"Sabemos que está en Culiacán. Está ubicable porque él está ubicable, no es que alguien lo esté vigilando", respondió al ser consultada sobre las versiones que circulan en torno al mandatario sinaloense. Agregó que las investigaciones relacionadas con los casos de Sinaloa y Chihuahua siguen abiertas.

Principios de cooperación en seguridad con Estados Unidos

Sheinbaum aprovechó el tema para defender la relación de cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad. Sostuvo que el trabajo bilateral debe respetar cuatro principios: soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, así como cooperación sin subordinación.

La mandataria insistió en que esos principios deben regir cualquier acción conjunta entre ambos gobiernos y sostuvo que la colaboración sólo puede sostenerse con información clara y respeto recíproco.

Durante la misma respuesta, rechazó las críticas de la oposición por exigir explicaciones sobre los operativos binacionales y aseguró que eso no implica defender a integrantes de la delincuencia organizada. Afirmó que el objetivo del gobierno mexicano ha sido detener a quienes cometen delitos, siempre con apego a la ley y a la coordinación institucional.

Sheinbaum también volvió a responsabilizar a los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa de favorecer al Cártel de Sinaloa. Como sustento mencionó la condena de Genaro García Luna en Estados Unidos y recordó que, durante ese periodo, la organización criminal fortaleció su presencia mientras su entonces secretario de Seguridad mantenía vínculos con ese grupo, de acuerdo con la sentencia dictada en ese país.