Marina investiga incidente en el Corredor Interoceánico

El incidente registrado en un tren de carga del Corredor Interoceánico no modifica, por ahora, los planes para desarrollar el servicio ferroviario de pasajeros. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Marina ya revisa las causas del percance y adelantó que las recomendaciones técnicas para el proyecto serán presentadas próximamente.

Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que el incidente no consistió en un descarrilamiento total, sino en un desplazamiento de algunos vagones.

"Más que descarrilamiento, se movió, digamos; no cayeron completamente los vagones, pero sí fue un incidente", precisó.

Sheinbaum señaló que la Marina presentó el reporte correspondiente y mantiene la revisión para determinar qué originó el percance.

Gobierno afina ajustes para el tren de pasajeros

Al ser consultada sobre un posible impacto en el proyecto del tren de pasajeros del Corredor Interoceánico, la presidenta respondió que las observaciones técnicas ya fueron entregadas por la empresa consultora contratada para evaluar la infraestructura.

Indicó que esas recomendaciones ya son atendidas por Andrés Lajous, en coordinación con el equipo del Corredor Interoceánico y los responsables del sistema ferroviario.

La mandataria adelantó que el gobierno dará a conocer en los próximos días las medidas derivadas de esa evaluación y el avance de los trabajos para el desarrollo del servicio de pasajeros.

Sheinbaum no estableció una fecha para el inicio de operaciones, aunque sostuvo que el proyecto continúa su curso mientras se incorporan las recomendaciones técnicas.