Sheinbaum confirma viaje a Estados Unidos para asistir a la final del Mundial 2026

¡Siempre sí! La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo informó que acudirá este domingo 19 de julio a la final del Mundial de la FIFA por invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Lo anterior lo confirmó este viernes 17 de julio en una breve entrevista al concluir una entrega de escrituras como parte del programa Viviendas Bienestar en Playa del Carmen, detalló que también asistirá el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

"Recibí una invitación del presidente Trump para ir el domingo a la final del mundial. Y tomé la decisión de sí asistir porque pues es una invitación directa del presidente de los Estados Unidos. Va a estar también el primer ministro Carney", dijo la mandataria.

Adelantó que mañana grabará un video para ofrecer más detalles de su viaje, y apuntó que prevé regresar a México el lunes por la mañana.

? Sheinbaum irá a Estados Unidos para la final del Mundial entre España vs Argentina



¿Qué político de Morena debería llevarse también?



¿Adán? ¿Rocha? pic.twitter.com/2mA2hswPWE — Juan Ortiz ? (@Juan_OrtizMX) July 18, 2026

Cierre del Mundial organizado por tres países

La asistencia de Sheinbaum marcará uno de los encuentros públicos de mayor nivel entre los líderes de México, Estados Unidos y Canadá desde que los tres países organizaron de manera conjunta la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La presidenta adelantó que este sábado difundirá un mensaje con más detalles sobre su agenda en Estados Unidos y las actividades que desarrollará durante la visita.

También informó que prevé regresar a México el lunes por la mañana para retomar sus actividades habituales.

El viaje ocurre en un momento de intensa relación bilateral entre México y Estados Unidos, con temas como la revisión del T-MEC, la cooperación en materia de seguridad y migración, además de la organización conjunta del Mundial, en el centro de la agenda entre ambos gobiernos.

Con información de Roberto Cortez Zárate.